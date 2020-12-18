Aynı aileden 6 koronavirüs ölümüne ilişkin vahim iddia! İlk vefattan sonra tabut mu açıldı?

Rize'de bir ayda aynı aileden 6 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinden sonra ilk vaka olan Burak Genç'in tabutunun açıldığı ve sonrasında koranavirüs testi pozitif çıkan 12 kişinin de orada olduğu iddia edildi.

Burak Genç, 1 ay önce yaşadığı İstanbul'da yakalandığı Kovid-19 sebebi ile yaşamını yitirdi. 24 yaşındaki gencin cenazesi memleketi Güneysu'nun Gürgen köyünde toprağa verildi. Genç'in ardından ise koronavirüs tedavi gören 49 yaşındaki babası Muhammet Genç'te oğlundan 4 gün sonra hayatını kaybederek Gürgen köyünde hemen oğlunun yanına defnedilirken Muhammet Genç'in 53 yaşındaki ağabeyi İbrahim Genç ise 4 Aralık'ta hayatını kaybederek kardeşi ve yeğeninin hemen yanına defnedildi.

Cenazeye katılan 12 kişinin testi pozitif çıktı

Diğer yandan, Burak Genç'in cenazesine katılan yakınlarından da 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı ve zaman kaybetmeden tedavilerine başlandı. Cenazede Kovid-19'a yakalanan 12 kişiden biri olan 36 yaşındaki Bünyamin Genç de 1 Aralık günü hayatını kaybederken hastanede tedavisi devam eden ve oğlunun hastalığı kendisinden gizlenen babası 58 yaşındaki Ali Genç de 11 Aralık'ta koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Ağabeyi Ali Genç'i 11 Aralık tarihinde kaybeden 53 yaşındaki Fatma Duman ise 17 Aralık'ta hayatını kaybetti. 1 ay içerisinde aynı aileden 6 kişi koronavirüs nedeniyle toprağa verilirken Fatma Duman'ın kız kardeşi Aysel Peçe'nin ise İstanbul'da bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altında olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Vahim iddia! Köyde tabutun açıldığı konuşuluyor

Öte yandan Burak Genç'in vefatından sonra tabutunun açıldığı ve sonrasında koranavirüs testi pozitif çıkan 12 kişinin ise Genç'in tabutunun açıldığı sırada orada olduğu ileri sürüldü.

Hem komşuları hem de dün toprağa verilen Fatma Duman'ın akrabası olan Mevlüt Duman ise iddiaları kendisinin de duyduğunu belirterek "Torunu vefat etmişti oradan hastalık mı ne bulaştıysa burada hastanede yattı. 14 gün üzerine dün sabah kendisini kaybettik. 1 aileden 6 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Burak Genç vefat ettiğinde tabutun açıldığını duyduk. Aslı astarı var mı bilmiyoruz. Komşularımız öyle söyledi ama biz görmedik tabi ki. 1 tane daha hastamız var, onun da durumu ağır. İstanbul'da tedavi görüyor. Fatma Duman'ın kız kardeşi" dedi.