  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Aynı aileden 6 koronavirüs ölümüne ilişkin vahim iddia! İlk vefattan sonra tabut mu açıldı?
Sağlık

Aynı aileden 6 koronavirüs ölümüne ilişkin vahim iddia! İlk vefattan sonra tabut mu açıldı?

Rize'de bir ayda aynı aileden 6 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ilk vaka olan Burak Genç'in tabutunun açıldığı ve sonrasında koranavirüs testi pozitif çıkan 12 kişinin de orada olduğu ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 23:03:00 -
Aynı aileden 6 koronavirüs ölümüne ilişkin vahim iddia! İlk vefattan sonra tabut mu açıldı?

Rize'de bir ayda aynı aileden 6 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinden sonra ilk vaka olan Burak Genç'in tabutunun açıldığı ve sonrasında koranavirüs testi pozitif çıkan 12 kişinin de orada olduğu iddia edildi.

Burak Genç, 1 ay önce yaşadığı İstanbul'da yakalandığı Kovid-19 sebebi ile yaşamını yitirdi. 24 yaşındaki gencin cenazesi memleketi Güneysu'nun Gürgen köyünde toprağa verildi. Genç'in ardından ise koronavirüs tedavi gören 49 yaşındaki babası Muhammet Genç'te oğlundan 4 gün sonra hayatını kaybederek Gürgen köyünde hemen oğlunun yanına defnedilirken Muhammet Genç'in 53 yaşındaki ağabeyi İbrahim Genç ise 4 Aralık'ta hayatını kaybederek kardeşi ve yeğeninin hemen yanına defnedildi.

Cenazeye katılan 12 kişinin testi pozitif çıktı

Diğer yandan, Burak Genç'in cenazesine katılan yakınlarından da 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı ve zaman kaybetmeden tedavilerine başlandı. Cenazede Kovid-19'a yakalanan 12 kişiden biri olan 36 yaşındaki Bünyamin Genç de 1 Aralık günü hayatını kaybederken hastanede tedavisi devam eden ve oğlunun hastalığı kendisinden gizlenen babası 58 yaşındaki Ali Genç de 11 Aralık'ta koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Ağabeyi Ali Genç'i 11 Aralık tarihinde kaybeden 53 yaşındaki Fatma Duman ise 17 Aralık'ta hayatını kaybetti. 1 ay içerisinde aynı aileden 6 kişi koronavirüs nedeniyle toprağa verilirken Fatma Duman'ın kız kardeşi Aysel Peçe'nin ise İstanbul'da bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altında olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Vahim iddia! Köyde tabutun açıldığı konuşuluyor

Öte yandan Burak Genç'in vefatından sonra tabutunun açıldığı ve sonrasında koranavirüs testi pozitif çıkan 12 kişinin ise Genç'in tabutunun açıldığı sırada orada olduğu ileri sürüldü.

Hem komşuları hem de dün toprağa verilen Fatma Duman'ın akrabası olan Mevlüt Duman ise iddiaları kendisinin de duyduğunu belirterek "Torunu vefat etmişti oradan hastalık mı ne bulaştıysa burada hastanede yattı. 14 gün üzerine dün sabah kendisini kaybettik. 1 aileden 6 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Burak Genç vefat ettiğinde tabutun açıldığını duyduk. Aslı astarı var mı bilmiyoruz. Komşularımız öyle söyledi ama biz görmedik tabi ki. 1 tane daha hastamız var, onun da durumu ağır. İstanbul'da tedavi görüyor. Fatma Duman'ın kız kardeşi" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemal Enginyurt DP'ye geçti! İttifak kararı olay oldu
Siyaset

Cemal Enginyurt DP'ye geçti! İttifak kararı olay oldu

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye katılmasının ardından açıklama yaptı.
Sabır Meşhur, 'Erdoğan, Rusya'yı aşağıladı' dedi ve uyardı: Bir tehlike daha var
Dünya

Sabır Meşhur, 'Erdoğan, Rusya'yı aşağıladı' dedi ve uyardı: Bir tehlike daha var

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türk SİHA ve İHA'ları karşısında şok olan Rus hava savunma sistemi Panstsir'i gündemine taşıdı. Meşhur ayrıca..
Yunan spiker: Türkiye yaptırımlara karşı bunları yapabilir
Gündem

Yunan spiker: Türkiye yaptırımlara karşı bunları yapabilir

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması sonrası Yunan Spiker İoannis Theodoratos, sevinçten adeta havalara uçtu. Öte yandan Theodoratos, Türk..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay