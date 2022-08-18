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Yaşam Aynada kendini gören örümceğin verdiği tepki! İzlenme rekoru kırdı
Yaşam

Aynada kendini gören örümceğin verdiği tepki! İzlenme rekoru kırdı

Bir örümceğin aynada kendisini görünce verdiği tepki sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 19:31:00 - 2022-08-18 19:42:41

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar dikkat çekmeye devam ediyor. Ayna karşısında ilginç hareketler yapan bir örümceğin görüntüleri izlenme rekorları kırdı.

Kendisine ayna tutulan örümcek verdiği tepkiyle şaşkına çevirdi. Adeta dans figürleri yapan örümcek aynaya yaklaşıp ilginç hareketlerde bulundu.

İzlenme rekoru kırdı

Twitter'dan paylaşılan video, 2 milyondan fazla izlenerek rekor kırdı.

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