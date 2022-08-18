Aynada kendini gören örümceğin verdiği tepki! İzlenme rekoru kırdı
Bir örümceğin aynada kendisini görünce verdiği tepki sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar dikkat çekmeye devam ediyor. Ayna karşısında ilginç hareketler yapan bir örümceğin görüntüleri izlenme rekorları kırdı.
Kendisine ayna tutulan örümcek verdiği tepkiyle şaşkına çevirdi. Adeta dans figürleri yapan örümcek aynaya yaklaşıp ilginç hareketlerde bulundu.
İzlenme rekoru kırdı
Twitter'dan paylaşılan video, 2 milyondan fazla izlenerek rekor kırdı.