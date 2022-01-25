Ayna gibi camlar: Şampuanla cam temizleme yöntemi

Ev işlerini sürekli yapan ev hanımları için temizliğin en zorlu kısmı cam temizliğinin yapıldığı kısımdır. Aynalar ve cam pencereler onları sık sık temizleseniz dahi kir mıknatıslarıdır. Evinizde yer alan pencere camlarını, dış cephe camlarını, balkon korkuluk camlarını ve çatı da yer alan camlarını temizlemek istediğinizde şampuan ile cam temizliği yapabilirsiniz.

Cam temizliği nasıl yapılır?

Şampuan ile cam temizliği nasıl yapılır?

Cam temizliği için harcadığınız enerjinizden tasarruf edeceksiniz!

Öncelikle 2 litreye yakın Ilık suyunuzu hazırladıktan sonra yaklaşık 4 ölçek şampuanı suya ilave edin. Dilerseniz bu aşamada beyaz sirke ekleyebilir, karışımınızın etkisini artırabilirsiniz! Köpürtüp homojen hale getirin. İyice köpüren ve kullanıma hazır hale gelen karışımınız için doğru bir bez seçmelisiniz. Bu noktada; mikrofiber bezler, özel üretilen cam bezleri veya gazete kağıdı size yardımcı olabilir.

Uygun temizleme bezini seçtikten sonra bezinizi hazırlamış olduğunuz şampuanlı karışım ile ıslatıp sıkın. Tertemiz camlara kavuşmak için ıslak bezle camlarınızı iyice ovalayarak silin.

Camın üzerinde kalan fazla nemi alarak temizliğinizi tamamlayın.

Ayna gibi camlar için cam temizliğinin püf noktaları

Öncelikle cam silmek için kullanacağınız bezi iyi seçmelisiniz. Eğer bez çok tüy bırakan ve yumuşak bir bezse, ne kadar silerseniz silin camın üzerinde bez izi bırakabilirsiniz.

Bez yerine, gazete kağıdı kullanmak camdaki izler açısında işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

Cam silmek için kullanacağınız suyun içerisine 1-2 damla sirke damlatarak camlarınızdaki parlaklığı arttırabilirsiniz.