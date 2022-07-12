Ayna gibi camlar: Camlarınızı temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı

Evde cam temizleyici tarifi

Malzemeler

Çeyrek su bardağı beyaz sirke

1 su bardağı su

2 – 3 damla sıvı bulaşık deterjanı

Sprey şişesi

Hazırlanışı

Boş sprey şişesine tüm malzemeleri karıştırın ve ihtiyacınız olan tek temizleyici kullanıma hazır. Aynı marketten aldığınız temizleyiciyi kullanır gibi püskürtün ve camlarınız tertemiz olsun.

Bu temizleyiciyle camlarını tertemiz yapan kullanıcıların geri dönüşlerinde hiçbir kötü yorum olmadığını söylemek zorundayız. Duşa kabinleri, camları, aynaları, camlı rafları, kısacası cam yüzeye sahip her yeri kendi yaptığınız cam temizleyicisi ile hiç yorulmadan temizleyebilirsiniz.

CAM SİLERKEN İZ BIRAKMAMASI İÇİN NE YAPMALI?

Şampuanla cam silme en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Kovanızın içine koyacağınız kremsiz şampuanlı su ile önce camlarınızı siliyorsunuz. Sonra kuru bir bezle kurulama işlemini yaptıktan sonra kese kağıdı ile tekrar siliyorsunuz. Bilindiği üzere sirke, temizlikte en çok kullanılan sıvılardan birisi.

CAM TEMİZLİĞİ AŞAMALARI

Camları silmek için doğru zamanı seçtiğinizden emin olun. Güneş ışınlarının doğrudan pencerelere vurmadığı bir zamanı seçin. Aksi halde temizlik çözeltiniz kısa zamanda kuruyacağı için işiniz zorlaşabilir ve camlarda hoş olmayan çizgiler ortaya çıkabilir.

Perdeleri çıkarın. Çamaşır makinesinde yıkayın. Her cam temizliğinde perdeleri de yıkamanız, evinizde hijyen sağlamanızı kolaylaştırabilir.

Bir temizleme solüsyonu hazırlayın. Eşit miktarda su ve sirke içeren çevre dostu bir solüsyon hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı bir sprey şişesine aktarın.

Bir kovanın içine çok amaçlı temizleyici ve su ilave edin.

Temizleme bezini kovaya batırıp camlarınızı köpüklü suyla silin. Çerçeveyi silmeyi unutmayın. Bu adımı atlarsanız, çerçevedeki toz ve kir camlara geçebilir.

Başka bir bezi temiz suya batırın ve camı durulayın.

Çekçek ile camlardaki suyu alın.

Sprey şişesindeki sirkeli solüsyonu camlara püskürtün. Mikrofiber bezle camları parlatın.

Son olarak kuru bir bezle camları kurulayın.

Aynı işlemi pencerenin diğer tarafına da uygulayın.

CAM TEMİZLİĞİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Camlarınızı düzenli olarak temizleyin. Uzmanlara göre her dört haftada bir camları silmek gerekir.

Bazı ev sahipleri camların içini temizlerken dışını temizlemeyi ihmal eder. Doğru temizlik için camların içini ve dışını silmelisiniz.

Yüksek katlı bir binada oturuyorsanız ve pencerelerin dışını temizlemek bir risk oluşturuyorsa, güvenliğiniz açısından manyetik cam temizleme aparatı kullanabilirsiniz. Böylece, aynı anda camlarınızın hem arka hem de ön kısımlarını temizlemiş olursunuz.

Camlarınızı iyice kurulayın. Ne kadar iyi bir kurulama işlemi yaparsanız camlarınızın parlaması o kadar kolay olur.

Kaliteli cam temizleme solüsyonlarını tercih edin.

Camlarda hijyen ve ışıltı yaratmak istiyorsanız sirkenin gücünden faydalanabilirsiniz.

Camlarınız uzun zamandan beri temizlenmiyorsa işleme başlamadan önce bir hortumla camları yıkayın.

Bazen pencereleriniz aşırı kirlenebilir. Böyle durumlarda bir ön temizleme yapmanız işinizi kolaylaştıracaktır.

Camların dış kısmı çamur, toz ve çeşitli sert maddeler nedeniyle inatçı lekeler ile kaplanabilir. Bunun için öncelikle kalıplaşmış lekeleri temizlemeyi deneyin. Sonrasında cam silme işlemine başlayın.

Çerçeve içlerine biriken toz ve kirleri elektrikli süpürgeyle de vakumlayabilir, cam temizleme işleminizi daha etkili bir hale getirebilirsiniz.