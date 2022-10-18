AYM’ye ‘Yalana devam’ başvurusu! CHP yine yaptı yapacağını!
Rahat ve konfor içinde yalanlarına devam edemeyecek olan CHP ve klikleri resmen ne yapacağını şaşırdı. CHP, dezenformasyon yasası için AYM'ye başvurdu.
Rahat ve konfor içinde yalanlarına devam edemeyecek olan CHP ve klikleri resmen ne yapacağını şaşırdı. CHP, dezenformasyon yasası için AYM'ye başvurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dezenformasyon Yasasının 29. Maddesinin yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkmesi'ne başvurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.
Buradaki konuşmasında; Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğüne giren ''dezenformasyonla mücadele düzenlemesi'' tepki gösteren CHP Genel Başkanı; bugün 29. maddenin yürütmesini durdurmak için Yüksek Mahkeme'ye gideceklerini açıkladı.
CHP, Dezenformasyon Yasasının 29. maddenin yürütmesini durdurmak için AYM'ye başvurdu.