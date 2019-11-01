AYM’nin kararı Hizb-ut Tahrir mazlumlarına uygulanmıyor

Göksel Çağlav Ankara

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Hizb-ut Tahrir hakkında verdiği, “Terör örgütü değildir” kararı, masumların tahliyesine yetmezken diğer taraftan da tutuklamalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün AYM’ye gönderdiği raporda, “Hizb-ut Tahrir, 1967 yılından 2017 yılına kadar herhangi bir cebir ve şiddet eylemine başvurmadı” ifadeleri üzerine, AYM Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olmadığı kararını vererek mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Ancak yerel mahkemeler AYM’nin verdiği bu karara uymayarak tutukluları tahliye etmek yerine tutuksuz olanları da tutuklayarak mağdur etmeye devam ediyor. 1982 Aksaray doğumlu Murat Savaş İslâmi davet çalışmalarına 2005 yılında Hizb-ut Tahrir ile başladı. Hayatında karakol yüzü görmeyen Savaş, adliyeye yolu düşmemiş yüzlerce Hizb-ut Tahrirli davetçi gibi cezaeviyle tanıştı. İlk olarak 2009’da Hizb-ut Tahrir’e üye olmak suçlaması ile tutuklandı ve 13 ay cezaevinde tutuklu olarak kaldı. Cezaevindeyken evi yandı ve çocukları yangından Allah’ın yardımı ile kurtarıldı. Cezaevinden tahliye olduğunda babası vefat etti, aradan iki yıl geçmeden annesi de vefat etti.

Eşinin vefat haberini cezaevinde aldı

Yerel mahkemenin verdiği 7,5 yıllık mahkûmiyet kararını Yargıtay’ın 2017 yılı sonunda onamasıyla Savaş, yine zindanlara döndürüldü. Hayat arkadaşının, eşinin vefat haberi de Savaş parmaklıklar arkasındayken geldi. 3’ü Murat’ın ilk hanımından, 3’ü de kendisinden olan 6 çocuğa annelik yapan Hatice Savaş kocasının cezaevi sürecinde amansız bir hastalığa yakalandı. Beynine toplanan sudan kaynaklanan rahatsızlığından ötürü zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Hatice Savaş’ın hastalık sürecinde tedavisi devam ederken, Yargıtay’ın onadığı ‘105 Hizb-ut Tahrir mensubu için 660 yıllık ceza’ arasında eşi Murat’ın dosyasının da yer alması hastalığı tetikledi. En son “Hizb-ut Tahrir’e Yönelik Yargı Zulmüne Dur De!” kampanyası için hazırladığı video ile kocasının ve tüm Hizb-ut Tahrir üyelerinin maruz bırakıldığı yargı zulmüne dikkat çekmek istedi. Hatice Savaş hastalığı nedeniyle ameliyat olduktan kısa bir süre sonra hayata veda etti.

Eşinin cenazesine bile katılamadı

Murat Savaş, eşi Hatice Savaş’ın son nefesinde yanında olamazken, cenaze merasimine dahi katılamadı. Denizli F tipi Cezaevinde hükümlü olarak tutulan Savaş, eşinin cenazesine katılamazken, ertesi gün alınan özel izinle Konya’ya jandarma eşliğinde götürülerek, sadece 3 saatliğine jandarma gözetiminde taziyeleri kabul edebildi.

Savaş, 6 çocuğunu yakınlarına bırakarak taziye merasiminin ardından yeniden cezaevine döndü.