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Gündem AYM’nin “iade kararı” HDP’yi sevindirmesin
Gündem

AYM’nin “iade kararı” HDP’yi sevindirmesin

Anayasa Mahkemesi, Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatılması istemiyle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gönderilen iddianameyi usul yönünden iade etmesi HDP’nin kapatılmayacağı anlamına gelmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 09:53:00 -
AYM’nin “iade kararı” HDP’yi sevindirmesin

HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladığı ileri sürülen iddianame, Yargıtay Başsavcılığı tarafından eksiklikler giderildikten sonra tekrar dava açılması için AYM’ye gönderilecek.

‘Eksiklikleri tamamla gönder’

Konuya ilişkin Akit’e açıklamalarda bulunan Avukat Fatih Atalay, HDP’nin kapatılması için henüz hiçbir şeyin sonu olmadığını vurgulayarak, şunları dile getirdi: , “İddianame iade ediliyor. Ancak bu iddianamenin iade edilmesi kararı, parti kapatma talebinin reddi anlamına gelmiyor. Eksikliklerin giderilmesi anlamına geliyor. ‘Eksiklikleri tamamla gönder’ anlamına geliyor. HDP’nin şu aşamada rahatlaması söz konusu değil. Nihai kararı kapatma olabilir, maddi yardımın kesilmesi de olabilir.” 

Süreç yeniden başlayacak

Avukat Bülent Demir de yaptığı değerlendirmede, sürecin biraz uzatıldığını belirterek, şunları ifade etti: “HDP’nin kapatılması ile ilgili süreç hukuki ve yasal bir süreçtir. AYM’nin gerekçeli kararında belirttiği eksikliklerin giderilmesinin ardından, kapatma ile ilgili süreç yeniden başlayacak. Terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı hiçbir parti kabul edilemez, dolayısı ile süreç normal işlemektedir. Umarım AYM de kapatma noktasında karar verir.”


Yeni Akit Gazetesi
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