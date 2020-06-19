AYM'den tepki çeken 'Selahattin Demirtaş' kararı
Anayasa Mahkemesi, terör tutuklusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bireysel başvurusunu karara bağladı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), terör tutuklusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bireysel başvurusunu karara bağladı.
Habertürk'ün haberine göre; Yüksek Mahkeme, 'tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği' yönünde karar verdi.
Mahkeme, tepki çeken bir karara daha imza atarak Demirtaş’a bu gerekçe ile 50 bin TL tazminat ödenmesini de kararlaştırdı.
Kararın bir örneği Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.