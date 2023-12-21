AYM'den ikinci Can Atalay kararı
Anayasa Mahkemesi cezaevinde bulunan İşçi Partisi milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Kararın oy çokluğu ile 11 kabule 3 ret olacak şekilde alındığı belirtildi. İlk başvurusu ile ilgili de 9 üyenin kabul 5 üyenin reddettiği şekilde oy kullanmıştı.
Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusunu ikinci kez görüştü.
AYM, oy çokluğu ile Can Atalay dosyasında hak ihlali olduğuna ikinci kez hükmetti.
YARGITAY İLE AYM ARASINDA GERGİNLİK YAŞANMIŞTI
AYM'nin ilk hak ihlali kararını İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Yargıtay’a göndermiş; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konunun 3. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilmesi gerektiği yönünde mütalaa vermiş, Daire ise Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyulmamasına hükmedip Atalay hakkında ihlal kararı veren Yüksek Mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.