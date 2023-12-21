  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bildiklerinizi ve gördüklerinizi unutun! MTA en riskli bölgeleri duyurdu! Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi!

Bakan Tekin’i hedef aldılar! Fosiller de yeniden sahneye çıktı

BAE, Türkiye'deki yeraltı zenginliğine gözünü dikti! Her yerden fışkıran rezerv için harekete geçtiler

5’li çetenin dindarlara kini dipdiri! TÜSİAD haddini bil

Mikser Ekrem İP’i karıştırıyor

İyi Parti'li Oktay Vural İmamoğlu’nu perişan etti! Tavşan tuzağıyla Bozkurt avlanmaz

Gazze'de insanlık yerin dibine battı! Eşleri ve çocuklarının önünde kurşuna dizdiler!

Cübbeli Ahmet Hoca kendisine yönelik suikast iddialarıyla ilgili kit’e konuştu: FETÖ hücreleri hâlâ aktif

Suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti! Bakın hangi ülke listeye 4 şehir birden soktu

Nasıl esir alındılarsa… Niye susuyorsunuz “dindar düşmanları”nın işbirlikçileri!
Gündem AYM'den ikinci Can Atalay kararı
Gündem

AYM'den ikinci Can Atalay kararı

Yeniakit Publisher
2023-12-21 13:47:00 - 2023-12-21 13:47:46
AYM'den ikinci Can Atalay kararı

Anayasa Mahkemesi cezaevinde bulunan İşçi Partisi milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Kararın oy çokluğu ile 11 kabule 3 ret olacak şekilde alındığı belirtildi. İlk başvurusu ile ilgili de 9 üyenin kabul 5 üyenin reddettiği şekilde oy kullanmıştı.

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusunu ikinci kez görüştü.

AYM, oy çokluğu ile Can Atalay dosyasında hak ihlali olduğuna ikinci kez hükmetti. 

YARGITAY İLE AYM ARASINDA GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

AYM'nin ilk hak ihlali kararını İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Yargıtay’a göndermiş; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konunun 3. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilmesi gerektiği yönünde mütalaa vermiş, Daire ise Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyulmamasına hükmedip Atalay hakkında ihlal kararı veren Yüksek Mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

AYM Can Atalay için tarih verdi
AYM Can Atalay için tarih verdi

Gündem

AYM Can Atalay için tarih verdi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ülkenin işi gücü bu oldu! AYM’den yeni Can Atalay kararı
Ülkenin işi gücü bu oldu! AYM’den yeni Can Atalay kararı

Gündem

Ülkenin işi gücü bu oldu! AYM’den yeni Can Atalay kararı

AYM'den ikinci Can Atalay kararı
AYM'den ikinci Can Atalay kararı

Gündem

AYM'den ikinci Can Atalay kararı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23