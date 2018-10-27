AYM’den Hizbut Tahrir dâvâsında yeniden yargılama kararı

Akit’in ısrarlı haberleriyle kamuoyunun gündeminde tuttuğu Hizb-ut Tahrir davalarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) tarihi karar.

Kimisi Valiliğin oluruyla düzenlenen konferanslar nedeniyle, kimisi ise yasal olarak Türkiye çapında yayın yapan dergileri dağıttığı gerekçesiyle FETÖ’cü hakim ve savcıların tezgahlarıyla oluşturulan Hizb-ut Tahrir üyelerine yönelik davaların seyrini değiştirecek karar geldi. Anayasa Mahkemesi, Hizb-ut Tahrir üyesi Yılmaz Ç.’nin bireysel başvurusu sonucu aldığı kararda, Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olarak nitelendirilemeyeceğine hükmederek Hizb-ut Tahrir üyesinin yeniden yargılanmasına karar verdi.

Hizb-ut Tahrir terör örgütü değil, yeniden yargılama!

FETÖ kumpasları sonucu mağdur edilen Yılmaz Ç. hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 7 Nisan 2011’de “terör örgütüne üye olma” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Bununla yetinmeyen mahkeme, Hizb-ut Tahrir üyesi hakkında ayrıca “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan da 10 ay hapse mahkûm etmişti.

Skandal kararı 12 Ağustos 2014’te bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan Hizb-ut Tahrir gönüldaşı Yılmaz Ç. hukuk zaferi elde etti. Başvurusu AYM tarafından kabul edilen Yılmaz Ç ile ilgili verilen kararda, adil yargılama hakkının ihlal edildiğine hükmedildi.

Yüksek Mahkeme, ihlalin ortadan kaldırılması için Yılmaz Ç.’nin yeniden yargılanmasına karar verdi.