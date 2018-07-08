AYM'den emsal karar! Kiralık araca...

AYM, yeniden yargılama yapılarak bu cezanın kaldırılmasını istedi. AYM, Taner K.’ya sadece aracın “sahibi” olduğu için ceza kesilmesinin “masumiyet karinesinin ihlali” olduğuna hükmetti. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre AYM, benzer şekilde başta araçlarını kiralama şirketlerine vererek, plakalarına ceza yazılan vatandaşlar olmak üzere ‘haksız şekilde idari para cezası uygulanan’ vatandaşlara bireysel başvuru yoluyla bu cezalarının iptalini istemeleri yolunu açtı.