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AYM'den emsal karar! Kiralık araca...

Anayasa Mahkemesi kendisine ait otomobili şirkete kiralayan Taner K.’nın plakasına yazılan 1609 liralık idari para cezasının haksız ve masumiyet karinesinin ihlali olduğuna karar verdi.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:03
AYM'den emsal karar! Kiralık araca...

AYM, yeniden yargılama yapılarak bu cezanın kaldırılmasını istedi. AYM, Taner K.’ya sadece aracın “sahibi” olduğu için ceza kesilmesinin “masumiyet karinesinin ihlali” olduğuna hükmetti. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre AYM, benzer şekilde başta araçlarını kiralama şirketlerine vererek, plakalarına ceza yazılan vatandaşlar olmak üzere ‘haksız şekilde idari para cezası uygulanan’ vatandaşlara bireysel başvuru yoluyla bu cezalarının iptalini istemeleri yolunu açtı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 11:03
  1. Anayasa Mahkemesi
  2. Karar
  3. kiralık araç

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