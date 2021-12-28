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Gündem AYM’den dikkat çeken karar: ‘Terör’ propagandası yapmak ‘ifade özgürlüğü’ değildir!
Gündem

AYM’den dikkat çeken karar: ‘Terör’ propagandası yapmak ‘ifade özgürlüğü’ değildir!

Anayasa Mahkemesi, sosyal medya hesabından ‘terör’ propagandası yapan bir öğretmenle ilgili verdiği kararı yayımladı. AYM, 14 sayfalık kararında, “Kamu görevlisi olan başvurucunun devletin terörle mücadele politikalarını eleştirirken daha dikkatli olması ve titiz davranması beklenir.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 22:54:00 -
AYM’den dikkat çeken karar: ‘Terör’ propagandası yapmak ‘ifade özgürlüğü’ değildir!

Sosyal medya hesabından PKK’ya yönelik mücadele eden Türkiye’yi “katil devlet” diyerek suçlayan sözde bir öğretmenle ilgili AYM dikkat çeken bir karar verdi. 

Soruşturmayla başka ile gönderildi

Sosyal medya hesabından, Türkiye’nin PKK ile mücadelesini ‘katil devlet, katil Erdoğan’ şeklinde suçlayan KESK’e bağlı Eğitim Sen üyesi bir öğretmen hakkında 2017 yılında soruşturma başlatıldı. Başlatılan disiplin soruşturması sonucu PKK sempatizanı sözde öğretmen başka bir ildeki okula gönderildi. 

PKK sempatizanı öğretmen AYM’ye başvurdu

Başka bir ile gönderilme konusunu mahkemeye taşıyan PKK 

sempatizanı sözde öğretmen, bütün sürecin tamamlanmasının ardından AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. 

AİHM kararları örnek gösterildi

Başvuruda bulunan öğretmene AYM’den şok eden bir karar çıktı. Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararlara atıfta bulanan AYM, “Somut olayda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verilmesi gerekir.” dedi. 

“Dikkatli olması ve titiz davranması beklenir”

AYM, kararının devamında ise şunlara dikkat çekti: 

“Başvurucunun iptal talebini inceleyen derece mahkemeleri, başvurucunun kendi yönetimi altında bulunan sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımların aleni nitelikte olması ile görev yapılan okulun bulunduğu yerin dar bir çevrede bulunması hususlarını birlikte değerlendirmiştir. Başvurucunun diğer paylaşımlarının birçoğu terör ve şiddet temelli bir hareket olan hendek olaylarına ilişkin olup anılan olayların gerçekleştiği tarihlerde yapılmıştır. Bu paylaşımlarda açıkça ve doğrudan terörü ve şiddeti meşrulaştıran veya yücelten ifadeler bulunmamakla birlikte bir kamu görevlisi olan başvurucunun devletin terörle mücadele politikalarını eleştirirken daha dikkatli olması ve titiz davranması beklenir.”

 

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