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AYM'den "Ayasofya" kararı: "Kabul edilemez"

Anayasa Mahkemesi (AYM) bir derneğin Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle "din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiğini" ileri sürerek yaptığı başvuruyu "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu.

11 Ekim 2018 Perşembe 07:07
AYM'den "Ayasofya" kararı: "Kabul edilemez"

Yüksek Mahkemenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Ayasofya'da ibadet yapılması amacıyla idareye ve ilgili yargı makamlarına başvuru yapan bir derneğin, başvurularından sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunduğu ifade edildi. 

Başvuruda, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği öne sürüldü. 
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünce ele alınan başvurunun değerlendirilmesinde, ihlale neden olduğu iddia edilen kamusal işlemden başvurucu dernek tüzel kişiliğinin etkilenmediği sonucuna varıldı. 

AYM Ayasofya'yı açmamak konusunda ısrarlı!

Bu nedenle Yüksek Mahkeme, başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin din özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 07:07
  1. Ayasofya
  2. Anayasa Mahkemesi

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  • muhjaiddinmuhjaiddin1 sa önce
    20 senedir iktidarda olan ve ayasofyayı ibadete açmayan .... kınıyorum!! 60 senedir iktidara bir kere bile gelemeyen SAĞ partilerede kapak olsun!
  • 145314532 sa önce
    Kiliseye çevirelim talebi olsa,ne kadar leş kargası varsa üşüşür " EVET KİLİSE OLSUN " diye.Ağızlarından düşürmezler oysa,herkes hür ve özgürdür,din ve vicdan hürriyeti vardır gibi bir çok riyakarlık ifadelerini.
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ2 sa önce
    BİDA DURUP DURUP ATATURK MUZE YAPTI DİYE YIRTINMAZSINIZ.HER TURLU SİSTEMİ DEGİŞTİRDİNİZ.AYASOFYAYI NİYE DEGİŞTİREMEİYORSUNUZ.DEGİŞTİRİN.MAHKEME BAHANE.SİZDE DEGİŞSİN İSTEMİYORSUNUZ.PARA KAPISI CUNKU ORA :)) BOŞU YERE MAHKEME VE ATATURKU BAHANE ETMYİN.20 YILDIR İKTİDARDASINIZ Bİ CACIK YAPIN BARİ.ANCA BOŞ BOŞ YAZILAR YAZARSINIZ KARALAMALAR YAPARSINIZ. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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