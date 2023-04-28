AYM Üyesi Topal 'kadın ve erkek eşittir' ifadesine karşı çıkıp şerh düştü!

Topal'ın şerh düşerken şu ifadeleri kullandığı bilgisine ulaşıldı:

Kadın ve erkeğin anatomik, fizyolojik, psikolojik ve cinsiyet farklılıkları sosyal anlamda da eşitliği imkansız kılan bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla üzerinde söz söylemeye fırsat bile verilmeden kabullenilmesi gereken dogmatik bir değer olarak öne sürülse de kadın/erkek eşitliği, modern hurafelerden birisidir ve ne ailede ne de toplumda huzuru, adaleti ve mutluluğu sağlayabilecek bir özelliğe sahiptir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO