AYM homoların arkasında! Sapkın siteyi kapatmak hak ihlaliymiş

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Başta Geziciler olmak üzere vatan millet karşıtlarının aklanma merkezine dönüşen AYM bu defa da LGBTİ sapkınların imdadına koştı. AYM, eş bulma uygulaması Hornet’e getirilen erişim engeli kararının, ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği’nce 2020 yılında verilen engelleme kararına itiraz eden homoların başvurusunu benzer nitelikteki dosyaları birleştiren AYM, sapkın sitelere yönelik erişim engellerinin “ifade özgürlüğü” ve “etkili başvuru hakkı” ihlali olduğu sonucuna vardı.

Eş kanun koyucu gibi davrandı

AYM’nin skandal kararını değerlendiren hukukçular ise şu önemli tespitte bulundu: “Birçok konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne öykündüğü görülen AYM’nin, pilot karar usulünde de AİHM’den esinlendiği görüldü. AİHM İçtüzüğünün 61’inci maddesinde ile AYM İçtüzüğünün 75 maddesi neredeyse aynıdır. Bunda bir sorun olmasa da AYM’nin pilot karar usulü uygulamasının Anayasa veya kanunlarda yer verilen bir yetkiye dayanmadığı çok açıktır. Pilot karar yetkisinin Anayasa veya 6216 sayılı Kanun yerine İçtüzük hükmü ile öngörülmesi, pilot karar usulünün meşruiyetini de tartışmalı hale getirmektedir. Zira, TBMM içtüzüğünü dahi denetleme yetkisi bulunan AYM’nin kaynağını Anayasa ve kanunlardan almayan bir yetkiyi yorum yoluyla hiçbir denetime tabi bulunmayan içtüzüğüne koyması, kendisini eş kanun koyucu haline getirmiştir.”