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Gündem AYM, HDP ile ilgili iddianameyi iade etti! Peki şimdi süreç nasıl işleyecek?
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AYM, HDP ile ilgili iddianameyi iade etti! Peki şimdi süreç nasıl işleyecek?

Anayasa Mahkemesi (AYM), terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. Peki şimdi ne olacak? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2021-03-31 16:19:00 -
AYM, HDP ile ilgili iddianameyi iade etti! Peki şimdi süreç nasıl işleyecek?

Anayasa Mahkemesi (AYM), terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

Şimdi süreç nasıl işleyecek?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eksikleri tamamlayarak iddianameyi Anayasa Mahkemesine yeniden gönderecek. AYM Genel Kurulu, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

İddianame AYM tarafından kabul edilmesi halinde HDP, ön savunmasını verilen sürede AYM'ye gönderecek. Parti ön savunmaya ilişkin sürenin uzatılması için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini AYM karara bağlayacak. Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak.

Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra AYM tarafından belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler devam ederken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 kişilik heyet karara bağlayacak

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanacak

Haber7'nin haberine göre; siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

AYM'nin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

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