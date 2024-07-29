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Gündem AYM Başkanı'nın dört yaşındaki torunu camdan düştü!
Gündem

AYM Başkanı'nın dört yaşındaki torunu camdan düştü!

Yeniakit Publisher
2024-07-29 16:51:00 -
AYM Başkanı'nın dört yaşındaki torunu camdan düştü!

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın 4 yaşındaki torunu, dengesini kaybederek camdan düştü. İkinci kattan düşen çocuğun ağır yaralandığı bildirildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın 4 yaşındaki torunu, dengesini kaybederek camdan düştü. İkinci kattan düşen çocuğun ağır yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın Mahmut Çelebi Mahallesi’ndeki evlerinde cam kenarında oyun oynayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu K.Ö., dengesini kaybederek açık olan camdan aşağı düştü.

2’inci kattan yere düşen küçük çocuk, bir süre yerde hareketsiz halde kaldı. Küçük çocuğun düştüğünü gören anne, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ilk olarak İznik Devlet Hastanesi'ne, sonrasında Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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