AYM bakın kimlerle kol kola girmiş! Adliyeye saldıran terörist hakkında skandal detay

yeniakit.com.tr

Bugün Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına 2 DHKP/C’li terörist saldırı düzenledi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı. Teröristler de güvenlik birimleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

Mehmet Selim Kiraz'ın katilinin kardeşi

2015 senesinde İstanbul Adalet Sarayı’nda yine 2 DHKP/C’li terörist saldırı gerçekleştirmiş ve Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit etmişti. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri Şafak Yayla idi. Şafak Yayla ile bugünkü saldırıyı gerçekleştirenlerden Emrah Yayla’nın kardeş olduğu da öğrenildi. 2015’teki saldırının ardından CHP medyası teröristlere arka çıkmaya çalışmıştı. Cumhuriyet gazetesi, “Bu mecbur bırakıldığımız bir eylem” söylemiyle teröristlerin öldürülmeden hemen önceki açıklamasını yayınlayarak, Kiraz’ın katillerini meşru göstermeye çalışmıştı.

AYM teröristi haklı bulmuş!

Saldırı gerçekleştirilen ve güvenlik birimleri tarafından öldürülen DHKP/C’li teröristlerden Emrah Yayla hakkında skandal bir gerçek ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2020 senesinde Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), terör örgütü üyeliği suçlarından cezaevinde olan Emrah Yayla ve Şehrivan Çoban’ın başvurularını görüşerek SEBGİS konusunda emsal bir karara imza attığı belirlendi.

Mahkeme SEGBİS aracılığıyla değil, mahkeme huzurunda savunma yapmak isteyen Emrah Yayla’nın başvurusunu “haklı” buldu. Yüksek mahkeme, “Gardiyan gözetimindeyken baskı altında” olduğunu ileri süren başvurucunun SEGBİS aracılığıyla savunmaya zorlanması ile “Duruşmada hazır bulunma hakkının” ihlal edildiğine hükmetti.

AYM’nin meşruluğu tartışma konusu

Selahattin Demirtaş’tan Osman Kavala’ya, Can Atalay’dan Emrah Yayla’ya kadar bu ülkenin ekmeğini yediği halde vatanın aleyhine hareket etmekten çekinmeyen şer kuklaları, başları her sıkıştığında Anayasa Mahkemesi’ne sığınıyor. Son olarak Emrah Yayla’nın da hapisteyken Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğu ve yüksek mahkemenin teröristi haklı bulması tepkiyle karşılanırken, AYM’nin meşruluğu tekrar tartışılır hale geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Can Atalay kararı sonrası Anayasa Mahkemesi’nin mevcut yapısını sorgulamıştı. “Nerede bir suçlu varsa, nerede Türkiye'ye nefret kusan, ihanet eden, silah doğrultan, milli güvenliği, milli birlik ve kardeşlik ruhunu bozmayı amaçlayan bir hain bulunuyorsa Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali kararıyla ödüllendiriliyor” diyen Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır” çağrısı yapmıştı.