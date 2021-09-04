Aylin Nazlıaka yine rezil oldu! CHP'li isimden o iddiaya yalanlama

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Çanakkale'de CHP'li heyete saldırı girişimi yapıldığını iddia etti. Nazlıaka, "Partimize ait YaşamHak otobüsünden inen arkadaşlarımıza çirkin saldırı gerçekleşti. Şahıs aracı ile partililerimizi ezmeye çalıştı, sonra da hakaretler yağdırarak uzaklaştı. Biz kutuplaştırmalara izin vermeyeceğiz, doğu batı demeksizin ülkenin dört bir yanını adımlamaya devam edeceğiz. Aydın insanların çoğunluğu oluşturduğu bu ilde yaşanan saldırı girişimi, çıktığımız yolculuğu provake amacı taşıyor" dedi.

CHP'li Başkan yalanladı

CHP'lileri mağdur göstermeye çalışan Nazlıaka'yı rezil eden açıklama CHP Çanakkale Kadın Kolları Başkanı Sibel Erol'dan geldi. Erol, CHP'li kadınlara yönelik herhangi bir saldırı girişimi olmadığını söyledi. Sibel Erol, kazayla ilgili, "CHP'li kadınların üzerine direksiyon kırmadı" dedi.