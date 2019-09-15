Aylin Nazlıaka affedildi, CHP'ye geri döndü

Meclis'teki CHP'li milletvekilinin odasından Atatürk'ün resmini indirdiği söylentileri, 2016 yılında partiyi uzun süren bir tartışmanın içerisine soktu.

Partide yaşanan tartışmaların sonucunda Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, partiden ihraç edildi.

O günden sonra sürekli partinin çalışmalarında yer almaya çalışarak CHP'ye yeniden dönme ümidi taşıyan Aylin Nazlıaka'nın, affı için birkaç kez toplantı yapıldı. Bu toplantılarda, Nazlıaka'nın istediği sonuç çıkmadı.

Nazlıaka'yı affettiler

Bugün CHP Parti Meclisi, yeniden toplandı.

Toplantıda, Aylin Nazlıaka'nın affedilmesine ilişkin talep ele alındı. Nazlıaka'nın affı PM'de kabul edildi. Daha önce iki kez aynı talebi reddedilen Nazlıaka, bugün üçüncü kez yapılan oylamada kabul edildi. Nazlıaka için kabul oyu verenler sayısı 29, ret oyu verenler sayısı ise 22 oldu.

Nazlıaka'dan açıklama

Kararı, Habertürk muhabiri Ömer Topsakal'a değerlendiren Nazlıaka, 4 yıllık süreçte partisiyle ilişkisini koruduğunu belirterek, "Yaklaşık 4 yıl süren bu süreçte zaten partimden hiç kopmamıştım. Ancak bu bağın yeniden resmi olarak kurulmasından dolayı da çok mutluyum. Türkiye'nin CHP'ye, CHP'nin de herkesi kucaklayan bir parti olmaya ihtiyacı var. Başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bu kararın alınmasına katkı sağlayan Parti Meclisi üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Partimin bir neferi olarak, aydınlık Türkiye için çalışmaya devam edeceğim." dedi.