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Gündem Aylardır mağdur diyenler şimdi EYT popülist uygulama diyor
Gündem

Aylardır mağdur diyenler şimdi EYT popülist uygulama diyor

Canlı yayında EYT hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ersan Şen, EYT popülist bir uygulama diyerek memnuniyetsizliğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 21:43:00 - 2022-12-28 21:43:49

Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ersan Şen, EYT'yi popülist bir uygulama olarak nitelendirdi.

Şen, "Bir taraftan EYT'lilere hak verilirken, Sayın Cumhurbaşkanı kaynakları oluşturacaklarını söyledi. Sırada bekleyenler var. Emekliler ve dul ve yetim aylılığı alanların şartlarını düzeltmek. Sadece motorlu taşıtlar vergisini yüzde 60'ta tutuyorsun. Arkadaşlar bunlarla kim ayakta durabilir. EYT eskinin popülist siyaset ürünü, popülist bir düzenleme, şimdi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Önümüzde seçim var diye yapıyorsunuz. Bundan sonra olacaklar şöyle, yarın iktidar değişirse elbette bu yüklerin altına girecek, faize bakalım bir de borçlanma yetkisine bakalım tamam sorun yok. Mal ve hizmetlere zam yapmayalım." dedi.

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Yorumlar

FENASI BEY

seref onur haysiyeti olanlarin sozuyle eylemi ayni olacak... ssk batiran reis degil..kitap yuklu..... sen ne anlatiyorsun...ISI GUCU DEMOGOJI

TURAN ŞAHİN

bu adamın üstüne fazla gitmeyin.ceza hukukcusu olduğunu unutup,her konu da ahkam kesiyor.az kaldı kafayı tamamen sıyırmak üzere onun için fazla üzerine gitmeyin zavallının biri işte.
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