Aylardır mağdur diyenler şimdi EYT popülist uygulama diyor

Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ersan Şen, EYT'yi popülist bir uygulama olarak nitelendirdi.

Şen, "Bir taraftan EYT'lilere hak verilirken, Sayın Cumhurbaşkanı kaynakları oluşturacaklarını söyledi. Sırada bekleyenler var. Emekliler ve dul ve yetim aylılığı alanların şartlarını düzeltmek. Sadece motorlu taşıtlar vergisini yüzde 60'ta tutuyorsun. Arkadaşlar bunlarla kim ayakta durabilir. EYT eskinin popülist siyaset ürünü, popülist bir düzenleme, şimdi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Önümüzde seçim var diye yapıyorsunuz. Bundan sonra olacaklar şöyle, yarın iktidar değişirse elbette bu yüklerin altına girecek, faize bakalım bir de borçlanma yetkisine bakalım tamam sorun yok. Mal ve hizmetlere zam yapmayalım." dedi.