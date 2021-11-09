Aylarca çalıştıktan sonra aldığı ücret 10 kuruş olunca çılgına döndü!

ABD’de hizmet sektöründe çalışan bir kadın günlerce çalışmasının karşılığında aldığı bahşişle neye uğradığını şaşırdı. 6 haftalık yoğun bir çalışma mesaisinin ardında müşteriler tarafından bırakılan bahşişlerden payına sadece 1 cent (10 kuruş) yattığını gördü.

Bu olaydan sonra deliye dönen kadın sosyal medyada isyan etti.

'Bahşiş verin!'

Sosyal Medya hesabı üzerinde bir video paylaşan kadın, kazandığı maaş bordrosunun görüntülerinin paylaşarak insanlara ‘Hizmet sunanlara bahşiş verin!’ diyerek çağrıda bulundu. Kadın yaptığı paylaşımda, Bu bir hizmet sektörü çalışanının yaşamı, 6 haftalık 'ödeme'... Siz hizmet sunanlara bahşiş verin!" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu.