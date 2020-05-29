Aylar sonra camilerde buluşmanın mutluluğunu yaşadılar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapalı olan camiler bugün itibariyle yeniden ibadete açıldı ve vatandaşlar yaklaşık 2 buçuk ay sonra yeniden cami ve mescitlere kavuştu.

Korona virüs tedbirlerine uygun şekilde hazırlık yapılan cami ve bahçelerinde Cuma namazını eda etmenin mutluluğunu yaşayan müminler, namazlarının kılarak huzurlu bir şekilde evlerinin yolunu tuttular. İlçe genelinde Cuma namazının kılınacağı cami bahçeleri daha önceden açıklanmıştı. Ancak hava muhalefeti dolayısıyla yapılan ikinci bir açıklamayla ilçe genelindeki bütün camilerin içerisinde Cuma namazı kılınabileceği duyuruldu. Bunun üzerine her vatandaş kendi ikametine yakın camide sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak Cuma namazını kıldı. Vatandaşlar Cuma namazı sonrasında kurallar dahilinde camiden ayrılarak evlerine döndüler. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar ise korona virüs tedbirleri kapsamında camilere gidemezken ibadetlerini evlerinde gerçekleştirmek zorunda kaldılar. Uzun bir aradan sonra cami ve mescidleri dolduran vatandaşlar yeniden toplu halde camilerde namaz kılabilmenin mutluluğunu doyasıya yaşadılar.