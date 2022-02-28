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Dünya Aylar önce Zelenskiy'e öyle bir şey demiş ki... Filistinli genç "kahin" ilan edildi
Dünya

Aylar önce Zelenskiy'e öyle bir şey demiş ki... Filistinli genç "kahin" ilan edildi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetli şekilde devam ederken, ilginç ayrıntılar da gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında İsrail'e destek tweeti atan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e Filistinli gencin verdiği cevap da bugünlerde çok konuşuluyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 15:53:00 -
Aylar önce Zelenskiy'e öyle bir şey demiş ki... Filistinli genç "kahin" ilan edildi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetli şekilde devam ederken, ilginç ayrıntılar da gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında İsrail'e destek tweeti atan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e Filistinli gencin verdiği cevap da bugünlerde çok konuşuluyor.

 

Rusya'nın Vladimir Putin'in açıklamaları sonrası başlattığı saldırılar devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bu süreçte dünya gündemini en fazla meşgul eden isimlerden biri oldu. Zelenskiy'in aylar İsrail'in Gazze bombardımanı için attığı bir twit ve ona aldığı yanıt sosyal medyada çok konuşuldu. 

Mayıs 2021'de İsrail'e destek mesajı

Volodimir Zelenskiy, 12 Mayıs 2021'de "İsrail'de gökyüzü füzelerle dolu. Bazı şehirler yanıyor... Kurbanlar, birçok yaralı ve birçok insan trajedisi var. Bütün bunlara yas ve keder olmadan bakmak mümkün değil. İnsanların canı için çatışmanın bir an önce durdurulması gerekiyor" diye yazdı.

"Bir gün Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın"

Hissam Ullah Baig adlı Filistinli bir kullanıcı ise bu tweete "Bir komedyen daima komedyendir. Bir gün Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın." yanıtını verdi.

"Filistinli kahin" dediler

Bu yanıt binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni aldı ve Rus Ukrayna savaşıyla tekrar gündeme geldi. Hatta genç adam için 'Filistinli Kahin' ifadeleri kullanıldı.

Son olarak ise Ullah Baig adlı Twitter kullanıcısı geçen yılki tweetini alıntılayarak önemli bir mesaj verdi:

"Geçen yıl İsrail ayrım gözetmeksizin Gazze'yi bombalarken, Başkan Zelenski savaş suçunu meşrulaştırıyordu. Bugün onun milleti, Gazzeli sivillerin her gün yaşadığı dehşetin aynısını yaşıyor. Ukrayna halkı için dua ediyorum"

 

 

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