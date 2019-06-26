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Aylan Kürdi’nin kısacık hayatı film oldu

4 yıl önce cansız bedeni Akyarlar sahiline vuran Aylan Kürdi’nin hayatını anlatan filmin çekimlerine Bodrum’da başlandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:25
Aylan Kürdi’nin kısacık hayatı film oldu

4 yıl önce cansız bedeni Akyarlar sahiline vuran Aylan Kürdi’nin hayatını anlatan filmin çekimlerine Bodrum’da başlandı.


İslamofobi, Sessiz Melek, Sessiz Çığlık gibi filmlerin yönetmeni 50 yaşındaki Ömer Sarıkaya, gençliğinin bir bölümünü geçirdiği Bodrum’da Aylan Bebek filminin çekimlerine başladı.


2 Eylül 2015’te ailesi ile birlikte Bodrum’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy Adası’na şişme botla geçmeye çalışırken, annesi ve kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybeden üç yaşındaki Suriyeli çocuk Aylan Kürdi’nin ölümü dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Tüm dünyayı yasa boğan Aylan Kürdi’nin ve ailesinin kaçış hikayesini anlatan filmin çekimleri başladı.


Filmin yapımcılığını George Edde ve Ali Osman Akat üstlenirken, yönetmenliğini Ömer Sarıkaya yapıyor. Aylan bebek filminde Hollywood yıldızı Steven Seagal, Ali Sabri Belaid, Hripsime Sargsan, Willma Elles, Talat Atilla, Mustafa Ayhan, Mike Mitchell, Adnan Koç ve Aydan Çakır, Bahattin Öztürk, İrfan Yıldırımcakar, Atilla Yasar gibi birçok isim yer alıyor.


Filmin çekimlerine başladıklarını ifade eden Ömer Sarıkaya, “Yaklaşık 2 yıldır bu filmi çekmek için planım vardı. Bu sene nasip oldu filmi çekmek. Filmi çekmek için Bodrum’a geldik. İlk olarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret ettim. Başkanımıza filmi anlattık, zaten filmin gerçek hikayesini biliyordu. Bize çok büyük destek oluyor Başkanımız. Aylan Bebek filminin çekimlerine başladık. Oyuncularımızın çoğu şu anda geldi. Bir kısmı da birkaç gün sonra gelecek. Steven Seagal da birkaç gün içerisinde gelecek. Birleşmiş Milletlerin Barış Elçisi olarak bu filme geliyor. Hiçbir şey talep etmeden geliyor filimde oynamaya” dedi.


Oyuncu Ali Sabri Belaid ise filmde Aylan bebeğin babası rolünde oynadığını söyleyerek “çok hüzünlü bir film, böyle bir projede olduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.


Oyuncu Aydan Çakır da 40’ıncı sanat yılını anlamlı bir filmde oynamaktan gurur duyduğunu belirterek “Aylan Bebek isimli filmde oynamak ve dram üstüne dram yaşatan bir filmde oynamak heyecan verici. Umarım ses getirir. Maalesef oyuncakların ömrü çocukların ömründen daha uzun. Biz istiyoruz ki çocuklar öldürülmesin, ölmesin” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:25
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