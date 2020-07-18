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Aktüel

"Ayla" filmi, sahilde sinemaseverlerle buluşacak

Sosyal mesafeye uygun hazırlanan Kilyos'taki plajda kurulan dev ekranda, gişede başarı kazanmış filmler gösterilecek

Yeniakit Publisher
2020-07-18 16:41:00 -
"Ayla" filmi, sahilde sinemaseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi, deniz kenarında izleyiciyle buluşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla kapalı mekanlardan uzak duran izleyiciler, yarın akşam Kilyos'taki Tırmata Beach'te filmi izleyebilecek.

Vizyonda kaldığı dönemde 5,5 milyon kişinin izlediği yapım, 7 Ağustos'ta yeniden gösterilecek.

- Çok izlenen filmler, plaj sinemasında

Cuma, cumartesi ve pazar akşamları film gösterimlerinin yapılacağı plajda, 25 ve 31 Temmuz'da, Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını beyaz perdeye taşıyan "Naim: Cep Herkülü" filmi izlenebilecek.

"Türk İşi Dondurma" filmi 24 Temmuz ile 9 Ağustos'ta, Türk casusu İlyas Bazna'nın hikayesini konu alan "Çiçero" 26 Temmuz'da, "7. Koğuştaki Mucize" 1 Ağustos'ta, "İkinci Görüşte Aşk" 2 Ağustos'ta, Müslüm Gürses'in gerçek yaşam hikayesini sinemaya uyarlayan "Müslüm" ise 8 Ağustos'ta plaja kurulan dev ekranda sinemaseverlere sunulacak.

Açık havada 600 kişinin sosyal mesafe kuralına uygun biçimde film izlemesine olanak sağlayan etkinlik, eylül ayında da hava koşullarının uygun olması durumunda devam edecek.

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