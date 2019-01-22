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'Ayla' filmi Macaristan'da sinemaseverlerle buluştu

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü ile Kore Kültür Merkezi'nin organize ettiği programda ''Ayla'' filmi gösterildi.

22 Ocak 2019 Salı 11:12
'Ayla' filmi Macaristan'da sinemaseverlerle buluştu

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin gösterimine Macarların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

2016'da çekilen, 2017'de gösterime giren ''Ayla'' filminin gerçek olaylara dayandığını belirten Abdikoğlu, filmin çok etkileyici mesajlar içerdiğini vurguladı.

Abdikoğlu ayrıca, YEE'nin geçen yılda da film gösterimleri yaptığını, Macarların Türk filmlerine büyük ilgi gösterdiğini ifade etti. 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:12
  1. ''Ayla''
  2. Film
  3. Macaristan
  4. Anadolu Ajansı

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