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Aykut Kocaman'ın ilk transferi Fenerbahçe'den!

Kariyerinde 3. kez Atiker Konyaspor'un başına geçen Kocaman ilk transferini eski takımı Fenerbahçe'den yapacak.

18 Kasım 2018 Pazar 10:49
Aykut Kocaman'ın ilk transferi Fenerbahçe'den!

Kariyerinde 3. kez Atiker Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman ilk transferini eski takımı Fenerbahçe'den yapacak.

Yeşil beyazlı kulüple 2.5 yıllık anlaşmaya varan Kocaman, devre arasında sarı lacivertli takımın kadro dışı bıraktığı ismi kadrosuna katacak.

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde güvendiği isimler arasında yer alan Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'ya yeşil beyazlı formayı giydirmek istiyor.

Konyaspor, Faslı yıldızı sezon başında kadrosuna katmak için büyük çaba harcamış, Aatif ise bu teklifi geri çevirmişti.

Daha önce bu öneriyi değerlendirmeyen Aatif'ın ise Yeşil- Beyazlılar'ın başına Aykut Kocaman'ın geçmesiyle fikir değiştirdiği ve ara transferde İç Anadolu ekibine gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 10:49
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