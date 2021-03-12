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Spor Aykut Kocaman'ı kızdıran 'Demba Ba' sorusu
Spor

Aykut Kocaman'ı kızdıran 'Demba Ba' sorusu

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşu hedef alan açıklamalar yaptı. Demba ba'nın yedek kalmasının sorulmasına kızan Kocaman, "Yayıncı kuruluşun siz değerli olayları aktaran insanları, oyuncuya bunu sorunca provokasyon tarafı ağır basıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 23:51:00 -
Aykut Kocaman'ı kızdıran 'Demba Ba' sorusu

Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman maç sonunda açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşun muhabirinin, Demba Ba'nın yedek kalmasıyla ilgili sorduğu soruya sinirlenen Kocaman'dan provakasyon eleştirisi geldi.

"Provokasyon tarafı ağır basıyor"

Demba Ba'ya yedek kalmasına ilişkin sorulan sorudan sonra Kocaman, "Ufak bir serzenişte bulunmak lazım. Konuşmaları izliyordum. Hiçbir oyuncu yedek kalmaktan hoşlanmaz. Ben oynarken de, benden evvelki ağabeylerim de böyleydi, sonra da böyle olacak. Yayıncı kuruluşun siz değerli olayları aktaran insanları, oyuncuya bunu sorunca provokasyon tarafı ağır basıyor. İşin doğru ve olumlu tarafları verilmeli. Bizim ülkemiz olumsuzlukları, krizleri daha fazla benimsiyor. Böyle gelişme olmuyor. Oyuncunun nasıl kullanıldığı daha önemli, neden yedek kaldığı değil. Derdim genele ait düşünceyle ilgili. Anlamaya çalışırsak daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

 

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