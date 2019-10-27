Aykut Kocaman'dan maç sonu açıklaması: Çok fazla hata yaptık

Süper Lig 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 5-1 mağlup etti. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman alınan farklı mağlubiyet hakkında konuştu.

Olağandışı 2 hafta yaşadık. Ceza sahası dışından golü olmayan Fenerbahçe'nin, bugün attığı 5 golün 4'ü ceza sahası dışından geldi."

"Ciddi hatalar yaptık''

2 haftadır kendi adımıza da oyun adına da olağanın dışında bir maç oynadık. 15. saniye kırmızı kart, ardından 100 dakikaya yakın 10 kişi. Bugün de özellikle skor olarak kendi normalimizin dışına taşan bir skor oldu. Sadece skor olarak değil, topla hareketlenme ve topu hareketlendirme konusunda ciddi hatalar yaptık.

Maçın genç hakemi, özellikle maçın başında Fenerbahçe'nin şiddeti fazla oyununa müsaade etti. Ancak tabi bugün çok fazla hata yaptık. Skor dışında topu hareketlenme konusunda da."