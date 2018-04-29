Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aykut Kocaman'dan bir beşiktaş açıklaması daha!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçıyla ilgili "Beşiktaş yüzde 99 sahaya çıkacak, böyle düşünüyorum" dedi.

29 Nisan 2018 Pazar 12:39
Aykut Kocaman'dan bir beşiktaş açıklaması daha!

Aykut Kocaman, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, her zaman doğruları söylemeye çalıştığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı.

"Doğruları canımızı acıtsa da söyleyeceğiz. Benim tek yaptığım şey bu. Gördüklerimi söylemeye çalışıyorum. Başka hiçbir şey yok. Doğrularım her zaman herkesin doğrusu demek değildir. Bazen subjektif de davranıyoruz ama bunları düzeltiyorum ben. Herkes keşke yapabilse bu düzeltmeleri. Beşiktaş yüzde 99 sahaya çıkacak, böyle düşünüyorum. Çıkmazlarsa büyük bir yanılgı olur, kendi adıma. Demek ki olayları daha iyi değerlendirmem gerekirmiş, derim. Biz o gün sahaya çıkacağız ve rakibimizin de çıkmasını bekleyeceğiz."

"Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"

Sorulan bir soru üzerine, Kasımpaşa maçında başına aldığı darbeyle kafasında açılma meydana gelen ve 10 dikiş atılan sarı-lacivertli futbolcu Martin Skrtel'i örnek veren Kocaman, "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur. Kimsenin kafası yarılmasın. Olay kan değil. Kanla beslenen bir adam değilim. Tam tersi kimseye bir şey olmasın ama kafada yarılma olursa böyle olur." diye konuştu.

"Artık sakinleşelim ve oyuna dönelim"

"Aykut Kocaman ile Şenol Güneş'in takımlarının maçları neden gergin oluyor?" sorusuna da Kocaman, "Bu işin içinde gram dahilim olduğunu düşünmüyorum. 1995-1996'da maç sonu yaptığım açıklama, Fenerbahçe'den ayrılma sebeplerimden birisi olarak söyleniyor. Son maçta Şenol hocanın yanına direkt gittim. Biri düşse direkt giderim. Hocayı da hemen yerden kaldırdık. Artık sakinleşelim ve oyuna dönelim." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaman, geçen hafta yaptığı "Birkaç zaman içinde futboldan ayrılacağım" açıklamasını ise şimdi için değil daha sonrasını kastederek söylediğini kaydetti.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 12:39
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kenti ayağa kaldırdı! Maskeli sürücünün şaşırtan gerekçesi
    1. Kenti ayağa kaldırdı! Maskeli..
    2. TSK için geliştirildi! Çok daha hızlı
    3. Feci son! Bakmakta zorlandığı..
    4. "Milli içecek" 12 ülkenin sofrasına..
    5. Şampiyonlar Ligi'nde dev maç Cüneyt..
    6. Almanya'dan Suudi Arabistan ve..
    7. Şampiyonlar Ligi'nde dev maç Cüneyt..
    8. İçişleri Bakanı Soylu’dan 1 Mayıs..
    9. Balıkesir’de uyuşturucu satıcısı..
    10. Aykut Kocaman'dan bir beşiktaş..
    11. Burhan Kuzu'dan bedelli askerlik..
    12. Gomis siftah peşinde!
    13. Meteoroloji'den 4 il için yağmur uyarısı
    14. Adıyaman'da döner salonunda patlama: 1..
    15. Aslan avcısı Anderson Talisca!
    16. Rıza 'Asrın güreşçisi'ni yakalamak..
    17. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'dan uygun..
    18. Saniyede 55 lira kazandırdılar
    19. F-16’lar Türkiye için! Korkunun bedeli..
    20. Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na..
    AK Parti'de sürpriz aday!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Diriliş "Ertuğrul"dan yeni fragman
    Diriliş "Ertuğrul"dan yeni fragman

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!
    Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!