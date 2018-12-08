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Aykut Kocaman'a Trabzon'da şok! "Şike yapsana"

Konyaspor deplasmanda Trabzonspor'a konuk oluyor. Mücadelenin ilk yarısında bordo-mavili ekibin taraftarları "Aykut Kocaman şike yapsana" tezahüratında bulundu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:39
Aykut Kocaman'a Trabzon'da şok! "Şike yapsana"

Süper Ligin 15. haftasında Ünal Karaman'ın takımı Trabzonspor ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor karşı karşıya gelirken, Konyaspor'un hocası Kocaman aleyhinde tezahüratlar geldi.

"Aykut Kocaman şike yapsana"

Akyazı Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında Trabzonsporlu taraftarların bir kısmı "Şike yapsana, şike yapsana, Aykut Kocaman şike yapsana" şeklinde tempo tuttu. Bu tezahüratların ardından maçın ilk devresi 0-0 sona ererken, takımlar soyunma odasının yolunu tuttu.

Sporx

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:39
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Karaman
  4. Konya
  5. Konyaspor
  6. Aykut Kocaman

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