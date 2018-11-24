Aykut Kocaman yardımcıları hakkında konuştu: İş ahlaklarına her türlü kefilim

Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Konyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ardından Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları:

"Maç öncesi rakibimizin durumu, bizim durumumuz, avantajlar-dezavantajlar açısından kısa sürede yapabileceklerimizi düşündüğümüze yakın geçtiğini söyleyebilirim."

"İkinci yarıda ilk yarıdaki hataları onarma şansına sahip olduk. İkinci yarı bizim adımıza iyi geçti. Futbolda zor rastlanan gollerden biriyle geriye düşüp sonunda beraberliği kurtarıp sevinme haline geldik."

"Yediğimiz gole kadar iyi götürdük maçı. Rakibimizi oyundan düşürecek golü bulacak fırsatları yakaladık. Futbolun acı şansı nedeniyle buraya geliyor bazen. Yine de çevirmeyi başardık."

"Maçı kendi tarafımıza çevirme şansımız olsaydı başka türlü bir hikaye içinde barındırıyordu. Şu an Galatasaray için de bizim için de kayıp iki puan gibi gözüküyor."

Serdar Aziz'in pozisyona ne dedi?

Serdar Aziz'in kırmızı kartını yorumlayan Kocaman, "Serdar Aziz direkt topu hakemin üzerine attı, öyle gördüm. Bir şey söylemeye gerek yok. Açık pozisyon" ifadelerini kullandı.

'Ben onlara kefilim'

Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'deki görevinden alınan yardımcıları ile Atiker Konyaspor'da yola devam etmesi ile ilgili gelen bir soruya ise "Kesinlikle ne hainlikle ne de başka bir şeyle ilgisi olmayan insanlar. Uzun zamandır onlarla çalışıyorum. İş ahlaklarına her türlü kefilim. Hiçbir zaman tersini düşünmedim. Tersi olsaydı, şu anda birlikte olmazdık. Biraz daha sessiz kalmaya çalışıyoruz. Yanlışları olduğuna inansaydım, zaten beraber olma ihtimalimiz de olmazdı. Bence bu konuya fazla girmeyelim, baştan aşağı yanlış bir konu" yanıtını verdi.

Atiker Konyaspor'un isminin şampiyonluk ile yakın dönemde anılıp anılamayacağı sorusuna yanıt veren Kocaman, "Bundan 10 yıl evvel Bursaspor'un şampiyonluğunu geri koyarak söylüyorum, o ekstra bir durumdu, 4 büyük takımın dışında şampiyon çıkması pek mümkün değildi. Artık her takımın, büyük takımların mali dar boğaz içerisinde olması ve kadro olarak daha da olması gereken şekilde yapmaları, eğer ekonomisini düzgün ilerletebilirlerse, Anadolu takımları arasından bir şampiyon çıkabilir. Bunlardan birisi de Konyaspor" diye konuştu.

Milli takım açıklaması

"Ben kararımı verdim. Kuvvetli bir cümle ama şöyle söylemek istiyorum; bu kontratla verilecek bir şey değil. Milli görev başka bir seviyedir. Bu herkes için böyle. Orası başka bir temsil yeridir. Burası bir görev yeri. Eğer böyle bir şey düşünülürse, bu başka türlü formatlanabilir. Ben bu takıma gelerek kararımı verdim."