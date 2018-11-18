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Aykut Kocaman Konya'da coşkuyla karşılandı!

Atiker Konyaspor’la 2,5 yıllık anlaşmaya sağlayan Teknik Direktör Aykut Kocaman’ı yeşil beyazlı taraftarlar omuzlarına alarak karşıladı.

18 Kasım 2018 Pazar 21:57
Aykut Kocaman Konya'da coşkuyla karşılandı!

Rıza Çalımbay’ın görevine son vererek teknik direktör arayışına giren Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman ile anlaşma sağladı.

Kocaman’ın yeşil-beyazlı takımdan gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi. İki kulüp yöneticisinin Kocaman’ın menajeri ile detayları görüştüğü ve bu görüşme sonrası resmi açıklamanın yapılacağı bildirildi.

Aykut Kocaman 19 Kasım Pazartesi günü düzenlenecek tören için akşam saatlerinde uçakla havaalanına geldi. Konyaspor yöneticileri ise uçaktan inen Aykut Kocaman'a çiçek verdi.

'Bu şekilde karşılanmak çok büyük bir onur'

Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aykut Kocaman, "Burada olmaktan mutluyum. Umarım ve dilerim, tabii ki kolay olmayacak ama bıraktığımız bir yer vardı tekrar o seviyeyi yakalamak, sonra biraz daha üzerine koyabilmek ve bunu hep beraber yapabilmek arzusu içindeyiz. Uzun zamandır futbolun dışındaydım 6 aydır neredeyse, şimdi tekrar oyuna yoğunlaşmak ve sonra neler oluyor görmeyi arzuluyorum. Umarım her şey iyi olur. Hakikaten müteşekkirim çok sıkıntılı günler de yaşadık çok iyi günler de yaşadık ama giderken büyüyen bir takım vardı, son derece gidiş açısından ülkemizde kolay rastlanan bir durum değildi o gönderme tarzı hiç bir zaman aklımızdan çıkan bir durum da değildi. Bugün yine aynı şekilde görüyoruz bu bizim için gerçekten bir onur. Ne olur ne biter onu bilmiyoruz yani önümüzdeki günleri Allah bilir o konuda bir şey söylemek için çok erken. Ama giderken de gelirken de bu şekilde karşılanmak bizim adımıza insani hayatımızda çok büyük bir onur umarım aynı durumları yaşatmayı başarırız" dedi.

Uğurladıkları gibi karşıladılar

529 gün önce omuzlarda uğurlanarak Konya’dan ayrılan Teknik Direktör Aykut Kocaman, yine taraftarlar tarafından havaalanında karşılandı. Taraftarlar tarafından Kocaman'a çiçek verildi. Yüzlerce taraftarın meşaleler yakarak besteler okunarak büyük bir ilgiyle karşıladığı teknik adam daha sonra konaklayacağı tesise doğru yola çıktı.

3. kez takımın başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman ilk kez 2005-2006 sezonunda yeşil-beyazlı takımda görev aldı. Kocaman, 2014-2015 sezonunda yeniden takımı çalıştırmaya başlayarak bir sonraki sezon ligi 3. sırada bitirerek tarihinde ilk kez Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesini sağladı. Aykut Kocaman’ın teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda bir ilki daha gerçekleştiren yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası'nı kaldırarak yeniden UEFA Avrupa Ligi'ne katıldı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 21:57
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