Aykut Kocaman için 5 senelik plan!

Süper Lig'de 12. hafta sonunda 17. puanla 9. sırada olan ve son Ankaragücü maçını kazanan Atiker Konyaspor'da sürpriz bir kararla Rıza Çalımbay'ın görevine son verilmişti.

Bu gelişme üzerine Yeşil-Beyazlılar'da gündeme tek bir isim geldi. O da; kulübe tarihi başarılar yaşatan Aykut Kocaman. Taraflar arasındaki son duruma ulaşıldı.

Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, Başkan Hilmi Kulluk ve İkinci Başkan Selçuk Aksoy'un temasa geçtiği deneyimli teknik adamın pazartesi günü görüşme yapmak üzere Konya'ya geleceği ifade edildi. Kocaman'ın da yeniden Konyaspor'da çalışmaya sıcak baktığı ifade edilirken taraftar da omuzlarda uğurladığı başarılı hocanın imza atmasını iple çekiyor.

5 senelik sözleşme

Atiker Konyaspor Yönetimi, Aykut Kocaman'la uzun vadeli bir plan hazırlığı içerisinde. Edinilen bilgiye göre yönetim, Kocaman'a 5 yıllık sözleşme önerecek. Altyapıyı da içeren büyük bir projeyi harekete geçirecek.