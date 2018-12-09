"Aykut Kocaman bizim baş tacımızdır"

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü'nden dün oynanan Trabzonspor karşılaşmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Aykut Kocaman duruşu, tavrı, tarzı ve birikimiyle bu ülkenin en değerli spor adamlarından biridir, bizim de baş tacımızdır. Her zaman olduğu gibi sonuna kadar yanında durmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Konyaspor'un dün deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçında üzücü hadiselerin yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Aykut Kocaman maç öncesi konuşmasında rakip takımın resmi sitesinden yapılan açıklamalara ve akabinde başlatılan algı operasyonlarına dikkat çekerek hakemin bu gelişmelerden ne kadar etkileneceğini sorguladı. Bu konuyla ilgili geniş açıklamayı ilgili arkadaşlarımız yaptı. Trabzon deplasmanında hem sahada hem de saha dışında yaşadıklarımız, bir utanç vesikası olarak karşımızdadır. Maç öncesi deplasman otobüslerimizin taşlanması ve camlarının kırılması kabul edilemez. Onca taraftarın bu hava koşullarında kırık camlarla seyahat etmelerine hangi insan evladının vicdanı kabul eder. Üstelik bu olayın stadyumun içinde yaşanması ayrıca sorgulanması gereken bir durumdur. Her şeyden önemlisi, herkesin hayretler içinde izlediği ve sonucunda hiç hak etmeyen bir kulübün küme düştüğü bir sezonun ardından, bugün rakip takımın tribünlerinin tamamının teknik direktörümüz Aykut Kocaman'a fütursuzca saldırmaları tam anlamıyla trajikomiktir. Aykut Kocaman duruşu, tavrı, tarzı ve birikimiyle bu ülkenin en değerli spor adamlarından biridir, bizim de baş tacımızdır. Her zaman olduğu gibi sonuna kadar yanında durmaya devam edeceğiz. Şiddetle reddettiğimiz, kendilerine iade ettiğimiz ve maç boyunca devam eden toplu saldırıyla ilgili nasıl bir yaptırım uygulanacağını da yakından takip edeceğiz."