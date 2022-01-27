Aykut Kocaman, Ali Koç'a saydırdı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman Ali Koç'la ilgili, "Ben ayrıldıktan sonra Ali Koç'un benimle ilgili yaptığı şeyler, çok ağrına gidiyor insanın." ifadelerini kullandı.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Alex yaşanan sıkıntılara değinen Kocaman Alex'i sportif nedenlerle oynatmadığını belirtti.

Kocaman açıklamasında, "Ne Valbuena ne Alex ne de başka bir oyuncuyla ilgili bireysel olarak duygularımın getirdiği olumsuzlukla hareket etme tarafım hiç olmadı. Sportif tarafta çok net rakamlar ortada. Ben, rakamlara ve gözleme inanıyorum.

"ALEX EN FAZLA BENİM ZAMANINDA OYNADI"

Alex ile ilgili ben bir şeyler söylesem de bu yaygın bir çete tarafından organize algı benimle ilgili yine yapılacak. Alex, en fazla benim zamanımda oynamış, ortalama en çok gol sayısı, maç sayısı benim dönemimde olmuş. Art niyetli olsam bunlar nasıl olacak?" ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ'UN YAPTIĞI ŞEYLER AĞRIMA GİTTİ"

Ali Koç'la ilgili de konuşan Kocaman, "Ben ayrıldıktan sonra Ali Koç'un benimle ilgili yaptığı şeyler, çok ağrına gidiyor insanın. Ben, kendi halinde yaşayan bir insanım. Beni, herhangi birisiyle çarpıştırmanın bir anlamı yok. Bunu yapanlara Fenerbahçe'nin dinamiklerinin dikkat etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aykut Kocaman'ı kastederek kulüp dışına bilgi sızdırıldığını iddia etmişti.