Ayı'nın Öcalan iddiasına görülmemiş KARARtma: Pazarlığı söylemeye korktular

Yedili Masa'nın propaganda aygıtlarından Karar gazetesi, 14 Mayıs öncesi Rusya'dan birtakım iddiaların sızdırılmasını eleştirmek isterken tuhaf bir karartmaya imza attı.

İbrahim Kiras yönetimindeki gazete, "Dikkat! Sandığa 'Ayı' Girmesin" manşetinde Moskova'yı 'trollükle' suçlamasına rağmen 'Ayı'nın son eyleminin ne olduğundan bahsetmedi.

Karar haberini okuyanlar gazetenin tam olarak ne söylemek istediğini anlamakta güçlük çekti.

Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiği iddiasına yol açan olayın ne olduğunu Karar okuyucularını aydınlatmak adına biz anlatalım...



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KILIÇDAROĞLU SÖZ VERDİ: ÖCALAN SERBEST KALACAK

Ukrayna işgali sürecinde Rus ordu ve istihbarat kaynaklarından aktarılan bilgileri sıklıkla paylaşan, şimdiye dek doğruluğu kanıtlanmış pek çok bilgi servis eden Kremlyovskaya Prachka adlı Telegram kanalı birkaç gün önce bir iddiayı gündeme taşıdı.

Doğruluğu teyit edilmemiş iddiaya göre, Türkiye'de CHP ile HDP arasındaki pazarlığın mahiyetine vakıf olan Rus kaynakları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'lilere "Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacağız" sözünü verdiği bilgisine ulaştı.

250 binden fazla okuyucu tarafından takip edilen Kremlyovskaya Prachka kanalı, Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması halinde Öcalan'ı hapisten kurtaracağına dair HDP'lilere söz verdi.

Bu bilgiyi 'seçimlere müdahale' olarak yorumlayan Karar gazetesi ise Rus kanalın iddiasını okuyucularından gizledi. "Kılıçdaroğlu'nun HDP'lilerle Öcalan pazarlığı" ifadelerine tek satır bile yer verilmedi. İbrahim Kiras imzalı bu tuhaf karartma, 14 Mayıs 2023 öncesi ilginç gazetecilik olaylarından biri olarak tarihteki yerini aldı.