  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ayin yapmak için toplanmışlardı! 24 kişi sel sularına kapıldı
Dünya

Ayin yapmak için toplanmışlardı! 24 kişi sel sularına kapıldı

Güney Afrika'da ayin yapmak için toplananlar sele kapıldı. 9 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 20:16:00 - 2022-12-04 20:23:20
Ayin yapmak için toplanmışlardı! 24 kişi sel sularına kapıldı

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde şiddetli yağış sonrası taşan Jukskei Nehri’nde dini ayin yapan gruptan 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise kayboldu.

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Jukskei Nehri taştı. Nehir kıyısında dini ayin yapan gruptan 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise kayboldu. Johannesburg Şehri Acil Durum Yönetim Hizmetleri Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, "Dün gece fırtına çıktığında bir grup insan nehirde dini ayine katılıyordu" ifadelerini kullanarak, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Mulaudzi, kayıp kişilerin fırtınanın başlaması ile bölgeyi terk etmiş olabileceğini de belirterek, belirsizliği ortadan kaldırmak için ayine katılanlarla görüştüklerini açıkladı.

Sığ olan Jukskei Nehri’nde Kasım 2016'da meydana gelen taşkında Alexandria kentinde yüzlerce derme çatma ev sular altına kalmıştı.

AFAD, Ukrayna'da ihtiyaç sahibi sivillere her gün sıcak yemek dağıtıyor
AFAD, Ukrayna'da ihtiyaç sahibi sivillere her gün sıcak yemek dağıtıyor

Dünya

AFAD, Ukrayna'da ihtiyaç sahibi sivillere her gün sıcak yemek dağıtıyor

OPEC'ten açıklama: Kasımdan itibaren...
OPEC'ten açıklama: Kasımdan itibaren...

Dünya

OPEC'ten açıklama: Kasımdan itibaren...

Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar
Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar

Dünya

Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23