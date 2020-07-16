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Teknoloji

Ay'ın sanılandan daha genç olduğu keşfedildi

Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, ay'ın sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğu gerçeğini ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 06:01:00 -
Ay'ın sanılandan daha genç olduğu keşfedildi

Alman Havacılık ve Uzay Dairesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu ay'ın sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu tespit etti.

Matematiksel formüller yardımıyla ay oluşumunun hesaplandığı ve zaman çizelgesinin yeniden düzenlediği çalışma kapsamında, ay'ın şu anki halinden çok daha büyük olduğu ve dev boyutta bir magma okyanusuna sahip olduğu da belirtildi.

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