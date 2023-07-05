Ay’ın Gizli Hazinesi: NASA, Uzayda Madencilik Yapmaya Hazırlanıyor

NASA, 50 yıl sonra Ay’a geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Ancak bu sefer, sadece bayrak dikmekle kalmayacak, aynı zamanda Ay’ın zengin doğal kaynaklarını da keşfetmeye çalışacak. Uzay ajansı, önümüzdeki ay Ay’a bir sondaj makinesi gönderecek ve 2032 yılına kadar su, demir ve nadir metaller gibi kaynakları çıkarmak için bir işleme tesisi kurmayı planlıyor.



Ay madenciliği, uzay araştırmalarının yeni bir boyutunu açabilir. Ay’ın gölgeli bölgelerinde buzlu su rezervuarları bulunuyor. Bu su, roket yakıtı yapmak için kullanılabilir. Ayrıca, Ay’da değerli metaller ve mineraller de var. Bunlar, hem bilimsel hem de ticari amaçlar için faydalı olabilir. Örneğin, Çin 2022 yılında Ay’dan nükleer füzyon için kullanılabilir bir mineral türü olan helyum-3 getirdiğini iddia etti.



NASA’nın Johnston Uzay Merkezi’nde roket bilimci olarak görev yapan Gerald Sanders, Dünya Madencilik Kongresi’nde yaptığı konuşmada, NASA’nın önümüzdeki 10 yıl içinde Ay’da “potansiyel kaynakları ölçmek” için çalışacağını söyledi. Sanders, NASA’nın ilk hedefinin Ay’da astronotların kullanabileceği su gibi kaynakları toplamak olduğunu belirtti. Daha sonra ise, nadir elementler gibi ticari çıkarlara hizmet edebilecek kaynaklara doğru genişlemeyi amaçladıklarını ifade etti.







Sanders, bu şekilde gelecekteki bir Ay ekonomisinin doğmasına yardımcı olacaklarını söyledi. Zira ticari roket şirketleri, yakıt veya oksijen üretimi amacıyla Ay’ın kaynaklarından faydalanmak isteyebilir. Sanders, NASA’nın Ay’da mevcut kaynakları ölçerek ticari yatırımları çekebileceğini ve ticari fırsatları geliştirebileceğini dile getirdi.



NASA’nın Artemis programı kapsamında ilk astronot grubu en erken 2025 yılında Ay’a gönderilecek. Bu tarihten itibaren uzay ajansı Ay’da sürdürülebilir bir varlık oluşturmak istiyor. Bu yüzden de Ay yüzeyine düzenli olarak bir astronot ekibi göndermek ve devam eden görevleri desteklemek için yörüngede bir ileri karakol olarak Lunar Gateway’i kurmayı hedefliyor.