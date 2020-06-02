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Aktüel

Ayı ve domuzlar kiraz üreticilerini çileden çıkardı

Bilecik’de ayı ve domuzlar kiraz ağaçlarına zarar verirken, bu durum üreticileri çileden çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:11:31 -
Ayı ve domuzlar kiraz üreticilerini çileden çıkardı

Bilecik’de ayı ve domuzlar kiraz ağaçlarına zarar verirken, bu durum üreticileri çileden çıktı.


Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü’nde üreticilerinin bahçelerine dadanan ayı ve domuzlar kiraz ağaçlarına zarar veriyor. Çiftçiler maddi zararlarının büyük olduğunu söylerken, ayı ve domuzlarla baş edemediklerini ve buna yetkililerin bir çözüm bulması gerektiğini aktardılar. Ne yapacaklarını bilemediklerini anlatan kiraz üreticileri, "Çiftçimiz mağdur durumda. Ayı vurmanın cezası ağır olduğu için vuramıyoruz. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor" dediler.

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