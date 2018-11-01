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Ayı saldırısına uğrayan Tüfekçi: Bir ara kendimi bırakayım yesin beni dedim

Cide ilçesinde Hamitli köyünde ormanlık alanda mantar topladığı sırada ayının saldırısına uğrayarak yaralanan Tüfekçi, ayıyla yaklaşık 15-20 dakika mücadele ettiğini ve en son ayının elinden bağırarak kurtulduğunu ifade etti.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:07
Ayı saldırısına uğrayan Tüfekçi: Bir ara kendimi bırakayım yesin beni dedim

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Hamitli köyünde mantar topladığı esnada ayının saldırısına uğrayarak yaralanan 38 yaşındaki Mehmet Emin Tüfekçi, Cide Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisi yapılan Mehmet Emin Tüfekçi, ayıyla ilgili yaşadıklarını anlattı.

Ayıyla yaklaşık 15-20 dakika boyunca mücadele ettiğini söyleyen Mehmet Emin Tüfekçi, “Kayınpederim ameliyat olduğu için aracımla Cide’nin Hamitli Köyüne getirdim. Devamında Ahmet Amcamla beraber dedik ki mantar toplayalım. Amcamın da mandaları var hem mandalara bakacaktık. Hem mantar toplayacaktık. Amcam ben aşağıdan gelir mantarlara bakarım dedi. Sende oradaki mantarlara bakarsın dedi. Ayı bir tane mandayı yemiş kemiklerini bırakmış. Boynuzlarını gördüm. Devamında bir tane ufak mandayı almış altına. Ben onu sonradan gördüm. Yani ben orada bir olay oluyor fark ettim. Böyle bir durumla ilk defa karşılaştığım için olay ne değildir, nedir bilmiyorum. Ben ayıya 5-10 metre mesafede yaklaştım. Ben orada kendimce dolaşıyordum. Yaklaşmışım fark etmedim ayının rengi de koyu kahverengiydi. Fark etmedim. Devamında ayı üstüme bağırarak koştu. Yani ben oraya kadar ayının beni ısıracağını tahmin etmemiştim. Belki 15-20 dakika ayıyla mücadele ettim. Ayı boğazıma çok saldırmak istedi. Ben elimi, kolumu ağzına doğru soktum. Sol kolumdan bir parça et kopardı. Ayaklarımı ısırdı. Allaha şükür göğsümde ve organlarımda bir sıkıntı yok” dedi. 

"BİR ARA KENDİMİ BIRAKAYIM, YESİN BENİ DEDİM" 

Bir an kendisini bırakarak ölmeyi düşündüğünü anlatan Tüfekçi, şunları kaydetti: 
“Bir ara kendimi bırakayım dedim. Yesin beni dedim. Ne yapayım? Yapacak bir şey yoktu. Ben anlamadım gerçekten çok güçlü bir hayvan. Üstüme çıktı. Biraz çekti beni 3-5 metre. Bebek gibi oynadı benimle. O yana çekiyor bu yana çekiyor. Dedim ki bırakayım kendimi. Bağırmaya başladım Ahmet Amca diye. O sesten dolayı korktu mu, ürktü mü yani kafası benim üstümdeydi. Hep boğazımı ısırma hevesi ile kafamın üstünü ısırdı. Dişlerimi buradan deldi. Ya tırmık attı ya ısırdı. Köylüler diyor ki ısırsa kırardı dedi.” 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:07
  1. Kastamonu
  2. ayi

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