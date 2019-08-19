Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir çoban, ayı saldırısıyla yaralandı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir çoban, ayı saldırısıyla yaralandı.

Olay, Çukurtepe köyü Herdo Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu çoban Zıya Ubeydullah (28), su içtiği sırada bir ayının saldırısına uğradı. Kısa bİr süre ayı ile boğuşan çoban, yaralı halde bölgeden uzaklaşmayıbaşardı. Bacağındanyaralanan çoban, bir vatandaş tarafından otomobileKarlıova Devlet Hastanesine getirildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen çoban, tedavi altına alındı.

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