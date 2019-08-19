0553 313 94 23

Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir çoban, ayı saldırısıyla yaralandı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:56
Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir çoban, ayı saldırısıyla yaralandı.


Olay, Çukurtepe köyü Herdo Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu çoban Zıya Ubeydullah (28), su içtiği sırada bir ayının saldırısına uğradı. Kısa bİr süre ayı ile boğuşan çoban, yaralı halde bölgeden uzaklaşmayıbaşardı. Bacağındanyaralanan çoban, bir vatandaş tarafından otomobileKarlıova Devlet Hastanesine getirildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen çoban, tedavi altına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zeytinburnu’nda Afgan uyruklu genci öldüren zanlı tutuklandı
    1. Zeytinburnu’nda Afgan uyruklu genci..
    2. Bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020..
    3. Zonguldak’ta yakalanan bankamatik..
    4. Bakan Pakdemirli: “Bu gece ilk defa..
    5. Kaymakam Ürkmezer’den Yazıköy arsaları..
    6. Elmas, Fenerbahçe-Gazşehir maçını..
    7. Belediyeye kayyım atanmıştı! Mardin..
    8. Macron, Putin ile görüştü
    9. Bakan Yardımcısı Dursun’un cenazesi..
    10. Süper Lig ilk hafta maç sonuçları puan..
    11. Dünyayı ayağa kaldıracak adım! ABD..
    12. Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Gazişehir..
    13. Kadıköy’de yeniler ilk 11’de
    14. Fenerbahçe’nin ilk golü Moses’tan
    15. Emre Belözoğlu bin 542 gün sonra..
    16. Giresun Belediyesi’nden sünnet şöleni
    17. Hatay’da 3 aracın karıştığı kazada 6..
    18. Recep Baştuğ kimdir Garanti Bankası..
    19. Isparta’da hükümetin zam teklifine..
    20. Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!