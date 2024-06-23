Ayı ile ilginç diyalog kameralara yansıdı
Ordu’da bir vatandaşın ayı ile sohbeti tebessüm ettirdi. Yaşanan bu diyalog ise aile üyelerini kahkahalara boğdu.
Ordu’nun Mesudiye ilçesinde ayı ile diyalog kurmak isteyen aile tebessüm ettirdi.
Mesudiye ilçesinde Murat Karakaya isimli vatandaş, ailesiyle birlikte çıktığı Keyfalan Yaylası gezisi sırasında ormanlık alanda bir ayı ile karşılaştı. Karakaya ailesi, karşılaştıkları ayıyı yanlarına çağırmak amacıyla araçlarını durdurdular. Ayıya yiyecek bir şeyler vermek isteyen aile, ayının yaklaşmaması üzerine ona el sallayarak veda etti. Karakaya ailesi, "Haydi kendine iyi bak" diyerek ayıyı uğurladı.
Bu samimi olay hem aile üyelerinin, hem de olayı görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
Yerel
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