Ayı ile güreşen vatandaş taburcu oldu, ayının ise akıbeti belirsiz

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağı Bostankolu köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası çiftçi Şenel Yıldız’ı (41) merakı canından ediyordu. Evlerinin yaklaşık 100 metre yanında bulunan bahçeden gelen seslere doğru yönelen Yıldız, ayı ile karşılaştı.

Biranda ayının saldırısına uğrayan Yıldız, kolları ve bacaklarından yaralandı. Köylüler tarafından hastaneye kaldırılan çiftçi Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 3 gün süren tedavi işlemlerinin ardından taburcu edilen Yıldız, köyüne ve çocuklarına kavuştu. Yıldız kurtulduğu için mutlu oluğunu ifade ederek, “Ayıyı görünce hiç bugünlere geleceğimi zannetmiyordum. Verilmiş sadakamız varmış” dedi.

'Acayip sesler çıkardı'

Yaşadığı korku dolu anları dile getiren Yıldız, “Evin yanındaki ağaçların bulunduğu yerden sesleri duyunca merak ettim. O merakla aşağıya doğru indim. Elimde fener vardı o ara üstüme doğru geldiğini duydum. Ayı acayip sesler çıkartaraktan üstüme doğru geliyordu. Elimdeki lambayı falan savurdum işe yaramadı. Önce bacağımdan tuttu, pençe attı. Pençe atınca ben ayının üstüne düştüm. İki üç dakika mücadele ettik. Ayı kendini geriye doğru çekmeye başladı. Geriye doğru çekilince kollarımı ısırmaya başladı. O anda bir güç geldi, yuvarlanınca dere yatağından aşağı gitti. Daha da geri gelmedi. O ara sesime komşular, çocuklar geldi” dedi.

Ayı ile güreşti

Ayının saldırısından güreşerek kurtulduğunu belirten Yıldız, ”Ben güreşen bir insanım. Köy düğünlerinde, festivallerde güreş olur. Güreşlerde hep başpehlivan çıkardım. Çevrede beni yenen pek nadir olurdu. Ayıyla da güreşerek canımızı zor kurtardık. Allah’ım bugününe şükür diyorum. Yani o an ayıyı gördüğüm zaman ‘bu ayı bizi öldürür' dedim. Çünkü ayıdan kurtulan adam binde bir oluyor. Kurtulsa da fazla yaşamıyor. İşte cesaretin, güreşçiliğin verdiği güçle ayıyı alt etmeyi başardık” diye konuştu

'Ayıdan haber yok'

Ayı saldırısı sonrasında yaşadıklarının esprili dille anlatan Yıldız, “Şu anda ayı kayıp gören falan yok. Görene bilene, duyana rastlanmadı. Ayıya ne olduğu belli değil. Yaralanmış olabilir. Cesareti olsaydı gelirdi herhalde. O korkuyla nereye gittiği durumunun ne olduğu belli değil” ifadelerini kullandı. (İHA)