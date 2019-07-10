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Ayhancan Güven İngiltere'de piste çıkacak

- Milli sporcu, hafta sonu Porsche Mobil1 Super Kupa'nın dördüncü ayağında Silverstone Pisti'nde mücadele edecek

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:03
Ayhancan Güven İngiltere'de piste çıkacak


ANKARA (AA) - Milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche Mobil1 Super Kupa yarışının dördüncü ayağı için İngiltere'de start alacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre milli sporcu, 13-14 Temmuz'da Silverstone Pisti'ndeki 14 turluk yarışta mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, TOSFED ve Pierre Martinet desteğinde mücadele eden 21 yaşındaki Ayhancan Güven, 30 pilotun mücadele edeceği yarışın sıralama turları için ilk olarak 13 Temmuz Cumartesi günü, ardından da 14 turdan oluşan yarışın final bölümünde 14 Temmuz Pazar günü pistte olacak.

Ayhancan Güven, İngiltere'deki yarış öncesinde 30 puanla şampiyona klasmanında yedinci, çaylaklar klasmanında ise lider durumda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:03
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