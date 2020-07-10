Ayhan Oğan kimdir nerelidir? Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan hayatı

Ayhan Oğan kimdir? 10.09.1966 Kayseri doğumlu Ayhan Ogan; ilköğretimini Hacı Ali Karamercan İlköğretim Okulu, Orta öğretimini Kadı Burhanettin Orta Okulu, Liseyi Kayseri Endüstri Meslek Lisesi'nde olmak üzere Kayseri'de bitirdi.

Üniversiteyi 1983 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde okumak üzere İstanbul'a gitti. 2. Sınıftan sonra dönemin şartları gereği öğrenimine ara vererek iş hayatına atıldı. Çeşitli şirketlerde kurucu ve yöneticilik yaptı. 2010 yılı itibariyle aktif ticaret hayatından çekilerek bütün vaktini sivil toplum çalışmalarına ayırdı.Öğrenim yıllarından itibaren birçok vakıf ve dernekte kurucu ve yöneticilik yaptı.

2008 yılında “Ortak Akıl Hareketi”ni kurdu. 2006-2012 yıllarında Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Genel Sekreterliğini üç dönem yürüttü. 2010 yılında Türkiye'nin değişik yerlerinden 498 sivil toplum kuruluşlarının desteği ile “Sivil Dayanışma Platformu”nu kurdu. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı kurulunda icra kurulu üyesi ve SDP'nin başkanlığını yürütmektedir. 2012 yılından AK Parti hükümeti tarafından kurulan Akil İnsanlar heyetinde Doğu Anadolu Grubunun sekreterliğini yürüttü.

2011 yılında Türkiye'de farklı kesimlerden 279 aydın, gazeteci ve kanaat önderlerinin iştirakiyle “Yeni Anayasa Platformu”nu kurdu. Anayasa, demokratikleşme ve uluslar arası ilişkiler çerçevesinde yurt içinde bütün illerde, yurtdışında ise başta Tunus, Yemen, Mısır, Irak olmak üzere saha çalışmalarına devam etmektedir.1986 yılında ara verdiği üniversite eğitimine çıkarılan af tasarısıyla beraber halen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde devam etmektedir. İyi düzeyde Rusça bilen Ogan, evli ve üç çocuk babasıdır.