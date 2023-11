Ayhan Demir, Arnavutluk'ta kitaplarını imzaladı: Balkanlar da, Kudüs de bizim

Balkanlar üzerine çalışmalarıyla bilinen gazetemiz yazarı Ayhan Demir, 26. Tiran Kitap Fuarı’na katılarak, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Fan Noli yayınevi işbirliği ile Arnavutçaya tercüme edilen Balkan Defteri (Fletore Balkani) isimli kitabını imzaladı, okurlarıyla sohbet etti. Ardından Yunus Emre Kültür Merkezi Tiran ofisinde düzenlenen bir söyleşiye katıldı.

Arnavutluk Yayıncılar Birliği’nin himayesi ve çeşitli kurumların desteğiyle düzenlenen 26. Tiran Kitap Fuarı’nın bu seneki konukları Demir de yer aldı. Enstitü binasında düzenlenen söyleşide Türk kurumlarının temsilcileri, araştırmacılar, yazarlar ve öğrenciler hazır bulundular. Söyleşi, Yunus Emre Enstitüsü Arnavutluk Müdürü Ömer Osman Demirbaş’ın konuşmasıyla başladı.

Ardından söz alan Demir, şunları dile getirdi: “Her ne kadar Arnavutlar ve Türkler yüz yıldır harita üzerinde ayrılmış olsalar da bugün farklı sınırlar ve bayraklar altında yaşasalar da sahip olduğumuz ortak din, tarih ve kültürü her sohbette hissediyoruz. Asırlarca birlikte yaşadık. Sadece bir yüzyıldır ayrıyız. Yüz yıl ilk başta çok gibi görünebilir ama tarih sahnesindeki yüz yılın insan ömründeki karşılığı birkaç yıldır. Harita üzerinde ayrı yaşıyor olsak da bu bizi manevi olarak ayırmıyor, ayıramıyor. Edebiyat her iki milleti bir arada tutan önemli ve kuvvetli bir zemin.” İsrail terörüne de değinen Demir, şöyle devam etti: “Tıpkı Arnavutlar, Boşnaklar ve diğer Balkan halkları gibi Filistin de Türkiye’nin sorumluluk sahasında. Kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz her zaman Filistin ile beraberdir. Kudüs olmadan en başta insanlığımız olmak üzere kültür, sanat ve edebiyatımızın çok önemli bir ayağı eksik olacaktır.”

