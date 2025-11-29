  • İSTANBUL
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında sıcak gelişme! Tutuklandılar
Gündem

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında sıcak gelişme! Tutuklandılar

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında sıcak gelişme! Tutuklandılar

'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltında olan Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman'ın ve 1 emekli polisin aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü üyelerinin dijital incelemelerinde elde edilen yeni delillere dayanılarak Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda emekli polis memuru Önder P., Kaplan’ın avukatı Tarık Teoman, Erhan B. ve polis memuru Resul A., gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden Önder P. nöbetçi mahkemede verdiği ifadede, "Ayhan Bora Kaplan isimli şahsın adreslerini basan ilk polis memurlarındanım. Bu insanlarla 7 sene boyunca hep mücadele etmişimdir. Arkasından koşturduğum insanlarla adımın birlikte anılması yanlıştır. Şimdiye kadar hiçbir sabıkam ve idari cezam yoktur. MASAK raporlarımdan herhangi bir şey çıkmamıştır. Serdar S. isimli şahıs, 2 sene sonra telefonunu göndermiş. Serdar isimli şahısla aramızdaki yazışmalar gerçek değildir. Tüm bu içerikler kurgudan ibarettir. Bu adamlarla mücadele ederken böyle bir örgüte üye olmam mümkün değildir. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman da atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek, "Ben Ankara Barosu'na bağlı 20 yıllık avukatım. Sevk maddesine bakılırsa örgüte hiyerarşik bağlantım bulunmadığı açıktır. Örgüte yardım etmem ve örgütün içerisinde olmam mümkün değildir. 2 kişi arasında yapılan görüşmelerde benim haberimin olup olmadığı soruldu. Ben ceza avukatlığı dışında hiçbir şey yapmadım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum" diye konuştu.

Şüpheli Erhan B. de örgüte dair kimseyi tanımadığını ve kimseye yardım etmediğini söyleyerek, "Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum” ifadesini kullandı.

 

Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği kararında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan teknik inceleme raporundaki tespitler, HTS kayıtları, şüpheli beyanları, yazışma içerikleri ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek, şüpheliler üzerine atılı suçların işlendiğine dair 'somut delile dayalı kuvvetli suç şüphesi' bulunduğunu belirtti. Kararda, isnat edilen suçlar için kanunda öngörülen ceza miktarı, şüphelilerin kaçma ihtimali, soruşturmanın geldiği aşama ile tanık ve mağdurlar üzerinde baskı yapma ihtimali dikkate alınarak, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesini yaptı. Mahkeme, Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman ile Erhan B.'nin, 'Örgüt yapısına dahil olmadan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan, emekli polis memuru Önder P.'nin ise 'Örgüte üye olma', 'İftira' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Polis memuru Resul A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

